Leis sõnas ettekannet avades, et taristupoliitika ja investeeringute tegemise lähtekohaks on eesmärk tugevdada kaitsevõimet, toetada tööstust ning tagada, et inimesed ja kaubad liiguksid kiiremini ja turvalisemalt.

Tarituminister avas Rail Baltica praegust seisu, rõhutades, et Baltikumi raudteeühenduse väljaehitamine on riiklik prioriteet.

«Tänaseks on ehitustegevus alanud või sel aastal algamas 100 kilomeetri ulatuses. Eesmärk on, et 2026. aasta lõpuks toimuks töö juba kogu põhitrassi ulatuses. Ligi kaks nädalat tagasi allkirjastasime selleks ka Eesti ajaloo suurimad taristulepingud pea miljardi euro ulatuses,» sõnas Leis.

Ta käsitles ka Rail Baltica rahastamise küsimust, viidates, et tegemist on etapiviisilise rahastusega. Ühenduse kogumaksumus on 3,07 miljardit eurot, millest Eesti panus on umbes 600 miljonit. «Eesti on kasutanud mitmeid allikaid, peamiselt Euroopa Ühendamise Rahastut, aga ka CO2 kvooditulusid, taasterahastut ja struktuurifonde. Ja töötame selle nimel, et Euroopa rahastus oleks tagatud ka järgnevatel aastatel,» kinnitas minister.

Oma kõnes käsitles Leis ka kohaliku teedevõrgu arengut. Taristuministri sõnul investeeritakse enam teedesse, mis viivad edasi ettevõtlust ja suurendavad turvalisust, selleks suunatakse teedevõrgu parandamisesse 70 miljonit eurot lisaks.