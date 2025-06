Rahandusminister Jürgen Ligi (RE) nentis, et kuigi eelarve on pingeline, riigikaitse vajadused ei kannata. «Tulud suurenevad tänavu 26,6 miljoni, kulud ja investeeringud 79,1 miljoni euro võrra. Kulude alla kuuluvad laia riigikaitse tegevused 44,2 miljonit [...] ja välisvahendite projektid 28,8 miljoni euroga,» selgitas ta ja lisas, et eelarves ei ole raha ülejääki, vaid puudujääk ning kõigel, mis üle kantakse, on otstarve.