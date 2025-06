Poliitikute huvide deklaratsiooni esitamise tähtaeg oli 3. juuni ja kuigi nii mõnedki polnud õigeks ajaks oma 2024. aasta tuludest, laenudest ja varadest andmeid esitanud, siis mingid järeldused saab siiski teha. Näiteks on poliitikute võetud kohustuste arv märgatavalt tõusnud: 2023. aastal oli rahvasaadikute-ministrite keskmine laenukohustuste summa 74 000 – 78 000 eurot, mullu aga selgelt üle 100 000. Üldiselt domineerivad kohustuste seas eluasemelaenud ja autoliisingud, aga on ka selliseid, kes on võtnud väikelaene ja remondilaene (näiteks sotsiaaldemokraat Helmen Kütt, kelle kogu kohustuste hulk on keskmisega võrreldes tagasihoidlik ehk 50 000 eurot). Ligi poole miljonilise kohustuste kogusummaga Mario Kadastik on andnud laenu oma ettevõttele. Kristina Šmigun-Vähi kogu kohustuste summa on 645 000. Tema on muuhulgas üle võtnud oma abikaasa Kristjan Thor-Vähi laenukohustuse.