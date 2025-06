ANALÜÜS Reformierakond tahab Tallinnas muutust, aga ei tea veel, millist

Postimees kirjutas teisipäeval, kuidas sotsid ja Isamaa kahtlustavad, et Reformierakond on teinud diili Keskerakonnaga, või leebemas vormis, liikumas sellise kokkuleppe poole. Linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) kasutas fraasi «Reformierakonna flirt Keskerakonnaga». Igasugused võimuliidu lõhkumised ja uute koalitsioonide loomised tehakse muidugi salaja ning seepärast saavad ülejäänud parteid ning ka meedia ainult spekuleerida, kas Reformierakonna ja Keskerakonna käikude taga on päriselt mingi kokkuleppe või ainult partnerite (sotsid ja Isamaa) kahtlused. Vähemalt üks reformierakondlane räägibki Postimehele umbes nii, et eks näe, mis välja tuleb.