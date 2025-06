Isamaa fraktsiooni esindav Tõnis Lukas pöördus Kallase poole, viidates, et platvormitöötajate puudulik keeleoskus on põhjustanud eesti keele väheneva rolli tööturul.

Kallas vastas, et keeleseadus on praegu justiitsministeeriumis viimases kooskõlastusringis ja selle jõustumine on hoopistükis jätk keele positsiooni tugevnemise trendile.