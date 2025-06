JÄRELVAADATAV Riigikogu arutas olulise tähtsusega küsimusena Eesti majanduse tootlikkust

Viru Keemia Grupp ASi juhatuse liige Raivo Vasnu rõhutas oma ettekandes, et tark majandus ei tähenda tehnoloogilisi vidinaid, digitaliseerimist või tehisintellekti kasutamist, vaid selliste otsuste tegemist, mille tagajärjeks on stabiilne ja konkurentsivõimeline majandus aastakümneteks. «See on tore muidugi, kui me suudame midagi teenusmajandusest eksportida, aga nii nagu siin korduvalt on öeldud, üksteisel juukseid lõigates me rikkaks ei saa. Ja kui jätkusuutlik see on? Peab olema see osa, kes midagi siiski toodab, kes midagi väljapoole müüb, midagi, mida saaks kätega katsuda,» toonitas ta ja lisas, et ka praeguse kaitsetööstuse buumi peale ei maksa lootma jääda. «Nii et mis meil järele jääb? Pikaajalised investeeringud. Need on eelkõige töötlevasse tööstusesse, tootmisesse ja põllumajandusse. Need on need, mis siia paigale jäävad ka 10, 15, 25 ja 30 aasta pärast.»