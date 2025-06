Pere kritiseerib koalitsioonipartnereid: Reformierakonda on mugav vihata

Esmaspäeva hommikul kell pool seitse saatis Reformierakond välja pressiteate, milles öeldi, et Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsioon esitab pealinna 2025. aasta lisaeelarvesse ettepaneku kaotada 1. septembrist kohatasu Tallinna lasteaedades. Pere sõnul seistakse Tallinnas lasteaia kohatasu kaotamise eest seetõttu, et tagada keskkond, kus oleks kindlus lapsi kasvatada. «Kui vaatame aga tagasi möödunud aastale, oleme olnud koalitsioonipartneritena mõistlikud, et mitte öelda järeleandlikud. Terve aasta on olnud strateegia püsida koos,» ütles Pere.