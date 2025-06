Liisa Pakosta: sõjaloogika näeb ette, et vangidega tegelemiseks peavad olema professionaalid

Küsimusele, kui mõistlik on tekitada olukord, kus sisejulgeolekut tagavad vangivalvurid võiksid sõja korral olla pigem rindel, mitte Rootsist tulnud välisvange valvamas, sõnas Pakosta, et vanglateenistujaid ongi vaja muuhulgas ka selle jaoks, et võimaliku sõjalise kriisi korral Eesti inimesi kaitsta.

Kuidas aga kriisi korral kaitsta, kui on vaja valvata Rootsi vange? «Leping Rootsiga näeb ette seda, et võimaliku kriisi korral, siuhti, lähevad Rootsi kinnipeetavad tagasi Rootsi. Ja need meie inimesed, kes on, käsi soe, seal tööl, lähevad piirile sõjavange võtma või siis sõjaolukorda sõjavange korjama.»