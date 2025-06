JÄRELVAADATAV Saadikute küsimustele vastasid Michal, Leis ja Tsahkna

«Mida tähendab vangla rendileping Tartu piirkonnale ja inimestele? See tähendab seda, et säilivad olemasolevad ehk 160 töökohta ja juurde luuakse vähemalt 250 uut töökohta. Vanglateenistujad saavad väljaõppe uute sihtrühmadega töötamiseks ja kindlasti panustab vanglateenistus ka jätkuvalt kohalikku kriisivõimekusse ja siseturvalisusesse,» rääkis Michal, kelle sõnul saab Tartu piirkond seega siseturvalisuse spetsialiste juurde.

Michal avaldas arvamust, et Eesti inimesed saavad aru, et tühjana seisva vanglahoone eest ei ole mõtet niisama maksta ning sisejulgeolekus on vaja jõudu juurde. Samuti juhtis ta tähelepanu, et vangid tulevad Rootsist Tartu vanglasse, püsivad vanglas, lahkuvad Eesti riigist ning vabanevad seejärel Rootsis, mitte siin.