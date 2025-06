Õiguskantsler riigikogu rahanduskomisjonile: viige automaks põhiseadusega kooskõlla

Õiguskantsler pöördus 26.02.2025 Riigikogu poole ettepanekuga mootorsõidukimaksu seaduse ja liiklusseaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks.

Riigikogu otsustas 10.04.2025 õiguskantsleri ettepaneku täita.

Riigikogu esimees tegi rahanduskomisjonile ülesandeks algatada eelnõu mootorsõidukimaksu seaduse ja liiklusseaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks.

«Kahjuks ei ole seaduseelnõu seni algatatud,» märkis Madise.

Õiguskantsler on saanud viimasel ajal mitmeid pöördumisi inimestelt, kelle sõiduk on 2025. aasta jooksul hävinud või konfiskeeritud.

«Olgugi, et Riigikogu leidis, et maksu võtmine sellistel juhtumitel on põhiseadusvastane, nõutakse inimestelt ikkagi maksu tähtpäevaks tasumist.» ütles Madise.

Õiguskantsleri poole on pöördunud ka miinimumsissetulekuga inimesi, kelle jaoks on maksu tasumise esimeseks tähtpäevaks tasuda tulev summa ülejõukäivalt suur. Inimestelt nõutakse maksu tasumist, kuigi maksustatav vara on hävinud.

«Vaatamata tekkinud viivitusele pole õiguskantsler seni Riigikohtusse pöördunud,» lausus Madise.

Õiguskantsler palub rahanduskomisjonil algatada eelnõu ja näha selles ette sätted, mis aitavad juba kannatanud inimesi.

«Üks võimalus on näha ette, et hävinud, konfiskeeritud jms sõidukeid puudutavad muudatused jõustuvad tagasiulatuvalt alates 2025. aasta 1. jaanuarist.»

Madise sõnutsi saaks ühtlasi anda maksumaksjatele õiguse taotleda enammakstud maksusumma tagasi (nt perioodi eest, mil hävinud mootorsõiduk oli liiklusregistrist kustutatud või varastatud, konfiskeeritud vms mootorsõiduk oli ajutiselt kustutatud).

«Juhul, kui tehniliselt on see võimalik, saaks teha ka nii, et riik korrigeerib maksuteated liiklusregistri andmete põhjal omal algatusel ning tagastab enammaksed ettemaksukontodele, ilma et inimesed peaks eraldi tagastusnõuet esitama,» tähendas Madise.