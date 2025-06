Opositsioon asub umbusaldama minister Liisa Pakostat

Pakostat plaanitakse umbusaldada, sest opositsiooni hinnangul on ta vassinud seoses 600 Rootsi vangi importimisega Tartusse ning ka seetõttu, et tema vastutusalasse kuuluv riigiprokuratuur ei ole alustanud kriminaalmenetlust Pihlakodu ASi suhtes.

Keskerakonna fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul on arusaamatu, miks otsustas riigiprokuratuur mitte algatada Pihlakodu suhtes kriminaalmenetlust hoolimata sotsiaalkindlustusameti järelevalveaktist ja tõenditest, mis näitasid hooldekodu puudulikku töökorraldust.

«Minister Pakosta juhtimisel on loodud süsteem, kus abitus seisus dementsusega naiste kallal saab korduvalt toime panna vägistamisi, ilma et keegi selle eest reaalselt vastutaks. See ei ole mitte ainult juriidiline lühinägelikkus, vaid ka moraalne läbikukkumine, mille puhul justiitsministeerium ei saa vastutusest kõrvale hiilida,» ütles Laats.

EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme hinnangul suurendab Rootsist 600 eriti võigastes kuritegudes süüdi mõistetud meesvangi Tartu vanglasse toomine märgatavalt Eesti riigi julgeolekuriske.

«Kui prokuratuuri käkkide eest vastutuse võtmisega püüdis Pakosta välja vingerdada, et tema ministrina ei saa sellesse valdkonda sekkuda ja Eesti on ikkagi õigusriik, siis vanglakohtade väljarentimine ning vägistajate ja mõrvarite importimine Tartu vanglasse sõna otseses mõttes peenraha eest on Pakosta enda algatus ja selle eest peab poliitilise vastutuse võtma tema ise,» ütles Helme.

Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder lisas, et probleemide lahendamise asemel on minister Pakosta tegelenud vassimise ning eneseõigustamisega.

«Võimalikele ohtudele on tähelepanu juhtinud ka julgeolekuasutused ja eksperdid, kelle sõnade kohaselt ei pruugi neid olla võimalik täielikult maandada ega ette näha. Ministri ülesanne on seista Eesti riigi iseseisvuse ja julgeoleku eest, kuid see plaan seab ohtu nii inimeste turvalisuse kui ka ühiskonna turvatunde,» selgitas ta.