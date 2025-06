Eestimaa Kommunistliku Partei järeltulijat ähvardab kustutamine

Endine Eestimaa Ühendatud Vasakpartei sai laupäeval toimunud üldkoosolekul lõpuks kokku piisava kvoorumi, et valida parteile uus juhatus ja muuta nimi Eestimaa Vasakliiduks. Erakond viskas oma ridadest välja sadu passiivsed liikmed, mille tulemusel jäi äriregistri järgi alles vaid 27 liiget ehk mitte isegi ühe A4 jagu nimesid.

Eestimaa Vasakliit on Eestimaa Kommunistliku Partei järeltulija. Esialgu muudeti nimi 1992. aastal Eestimaa Demokraatlikuks Tööparteiks ning hiljem Eestimaa Ühendatud Vasakparteiks, kes on läbi ajaloo keskendunud vene valijate huvidele, kuid pole poliitilist edu saavutanud. Eestimaa Vasakliidu esimene juht oli ENSV viimaseid juhte Vaino Väljas.