Riigikogu aseesimees ööistungist: töö on tellija materjalist

Riigikogulane Henn Põlluaas (EKRE) tõstatas istungi algul küsimuse, et päevakava vaadates istuvad saadikud tõenäoliselt hommikuni välja ja tuleb ööistung.

«Selline unise ja uimase peaga diskussioonide pidamine ja arutelu ei ole just kõige mõttekam viis. Väidetavalt ootab meid järgmisel kolmapäeval täpselt samasugune mammutpäevakord ees,» ütles Põlluaas. Ta küsis Kivimägilt, kas riigikogu juhatus on kaalunud teha täiendav istung, mis oleks kõigile nii füüsiliselt kui ka vaimselt lihtsam.

Istungit juhatanud Toomas Kivimägi vastas selle peale. «Nagu öeldakse, töö on tellija materjalist. Ehk nii palju, kui meile tööd lauda tuleb, selle me peame ära menetlema, olgu need opositsiooni eelnõud või valitsuse eelnõud. Nii et me peame sellega saama hakkama,» lausus Kivimägi.

Kivimägi viitas riigikogu kodu- ja töökorra seadusele, mis näeb ette, et kolmapäeval algab istung kell 14 ja kestab kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui neljapäeval kella 9.30-ni. See on praktiline.

«Nii et me oleme sellega varem hakkama saanud ja ma ei kahtle vähimalgi määral, et me saame sellega ka täna hakkama,» lisas Kivimägi.

Riigikogulane Peeter Ernits (Keskerakond) päris Kivimägilt selle peale, ka öö on parem kui päev.