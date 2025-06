Michal: Tallinna koalitsiooni ümbritsevad probleemid saavad alguse Ossinovskist

Peaministri sõnul peaks Tallinna linnapea pingutama, et kõik koalitsioonipartnerid oleksid meeskonnas osalised. «Ma usun, et lastega peredele on selle lubaduse (lasteaiakohatasu kaotamine – toim.) olulisem kui Jevgeni Ossinovski tunded või Kristjan Järvani mõttekäik,» sõnas Michal. Tema sõnul oleks pidanud koalitsioonilepet koostades kohatasu kaotamises kokku leppima, kuid nentis, et linnapea Ossinovski ülesanne on hoida meeskond koos.