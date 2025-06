OTSEPILT Opositsioon umbusaldab minister Liisa Pakostat

Postimees teeb riigikogust otseülekande.

Eestis on neljapäeval visiidil Poola Seimi esimees Szymon Hołownia, kes kohtub Eesti riigijuhtidega. Kell 10 esineb ta riigikogu täiskogu ees kõnega, seejärel toimub Pakosta umbusaldamine.

Riigikogu Keskerakonna, EKRE, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 42 liiget andsid eile üle umbusaldusavalduse Pakostale.

Umbusalduse põhjuseks on asjaolu, et Pakosta vastutusalasse kuuluv riigiprokuratuur ei ole alustanud kriminaalmenetlust Pihlakodu AS-i suhtes ning umbusaldajate hinnangul on minister vassinud seoses 600 Rootsi vangi importimisega Tartusse.

Keskerakonna fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul on arusaamatu, miks otsustas riigiprokuratuur mitte algatada Pihlakodu suhtes kriminaalmenetlust hoolimata sotsiaalkindlustusameti järelevalveaktist ja tõenditest, mis näitasid hooldekodu puudulikku töökorraldust.

«Minister Pakosta juhtimisel on loodud süsteem, kus abitus seisus dementsusega naiste kallal saab korduvalt toime panna vägistamisi, ilma et keegi selle eest reaalselt vastutaks. See ei ole mitte ainult juriidiline lühinägelikkus, vaid ka moraalne läbikukkumine, mille puhul Justiitsministeerium ei saa vastutusest kõrvale hiilida,» lausus Lauri Laats. «Tänaste uudiste valguses on tulnud ilmsiks, et hooldekodus on vägistamise jutud levinud vähemalt kaks aastat.»

EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme hinnangul suurendab Rootsist 600 eriti võigastes kuritegudes süüdi mõistetud meesvangi Tartu vanglasse toomine märgatavalt Eesti riigi julgeolekuriske.