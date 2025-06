INTERVJUU Sven Mikser: von der Leyen tahab olla suveräänne number üks

Intervjuus rääkis Mikser nii ELi võimalustest kaubandussõjas, sõnavabaduse küsimusest, aga ka Gaza konfliktist. «Kui laps nälgib, siis me ei küsi, kas tema vanaisa hääletas Hamasi poolt või kas tema esivanemad on juudid või moslemid. Me anname sellele lapsele süüa,» sõnas Mikser.