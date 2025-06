VIDEO Ants Kiviselg: hiljutine sõjategevus ilmestab Vene võimuladviku valmisolekut läbirääkimisteks

«Kuigi Vene föderatsiooni aktiivsus on mõnevõrra suurenenud, siis märgatavaid edusamme pole neil ette näidata. Avalike andmete põhjal on Ukraina relvajõud ja julgeolekuasutused kokku arvutanud, et alates sõja puhkemisest 2022. aasta veebruaris, on tänaseks Vene vägedel kokku ligi miljon vigastatud ja hukkunud sõdurit,» sõnas Kiviselg.

Ta tõi välja, et ainuüksi käesoleva aasta esimeses pooles on viga saanud 200 000 sõdurit, kellest pooled on surma saanud. Nende ohvrite järel on hõivatud ligi 1200 km². Kiviselg lisas, et vigasaanute statistikat ei varja ka Vene kaitseministeerium, kelle ametlikel andmetel naaseb rindele 98% haavatutest, mis näitab võimuladviku suhtumist enda sõduritesse.