ANALÜÜS Tallinna koalitsioon käitub, nagu valimised oleks juba alanud

Skandaal lasteaia kohatasude ümber võttis tegelikult suisa üleriikliku mõõtme, sest teemaga asus esirinda lausa peaminister Kristen Michal isiklikult. Tõsi, ta rõhutas igal pool, et nende erakonna piirkond teeb ise oma otsuseid, ent teisalt kasutas igat võimalust, et linnapea Jevgeni Ossinovski ja sotside suunas kaikaid loopida. Ei ole ilmselt üllatav, et ajakirjanikud nii Pärnus peetud Reformierakonna ülemkogul kui ka Johannes Tralla juhtimisel «Esimeses stuudios» selle teema kohta peaministrile küsimusi esitasid. Iseäranis taktikaline on olnud aga Michali vastuste laad. Olukord on kujunenud nõnda, et tülitsejateks ei paista enam pelgalt Tallinna linnategelased, vaid suuremas plaanis on tegemist Michali ja Ossinovski konfliktiga. Vähemalt on see niimoodi välja kukkunud.