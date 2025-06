Kõlvarti sõnul kujunevad sügisel peetavad kohalikud valimised peaprooviks pooleteise aasta pärast toimuvatele parlamendivalimistele. «Me näeme, et oma tegevusega on ummikusse jooksnud nii Eesti riik kui ka Tallinna linn. Riiklik ja kohalik juhtimistasand on omavahel tihedalt seotud, valitsuse ning Tallinna linna näitel näeme, et juhtivpositsioonidele on sattunud ebapädevad ja eluvõõrad poliitilised jõud,» lausus Kõlvart.