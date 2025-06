Iisraeli vaatest on asi selge. Nad näevad Iraani poolt kahte eksistentsiaalset ohtu: tuumapomm ja ballistilised raketid. Tuumapommiga on arusaadav, aga viimastel aastatel on Iisraelis kujunenud selge arusaam, et teiseks suureks-suureks ohuks on Iraani raketiprogramm. Iisraelis öeldaksegi selle kohta, et Iraani eesmärk on saada drooniimpeeriumiks ja ballistiliste rakettide impeeriumiks.