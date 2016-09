«Tsahkna ettepanek pensioniiga tõsta näitab koalitsiooni sügavat võõrdumist reaalsest elust, teadmatusest, mida tähendab kohustus veel viis aastat töötada näiteks inimestele, kes on eluaeg oma kätega midagi teinud, füüsiliselt pingutanud,» ütles Loone. «Kuid veel enam, seesuguste ettepanekute tegemine näitab, et riigi juhtimine on omadega põhimõtteliselt ummikus.»

«Eestil on edulugu,» selgitas Loone. «Eesti töötajad ja ettevõtjad on taibukad, loomingulised ja töökad. Kui seesuguste inimestega riigis ei suudeta pensione maksta või arstiabi tagada, siis on see valitsuse poliitiline valik. Valik, mida viiakse ellu rahapoliitika, majanduspoliitika ja maksupoliitika tähtede all ja mille eesmärk on luuagi riik, kus hüved ja "hea elu" on kättesaadavad ainult vähestele.»

«Tsementeeritakse eliit, sest paljud neist, kes praegu eliidi hulka kuuluvad, ei taha oma eelisseisu ära anda,» märkis Loone ja lisas, et selline riik ei ole õiglane, sest rahvuslikku rikkust loovad kõik.

«Eesti edulugu on Eesti inimeste edulugu ja kõik Eesti inimesed peavad sellest kasu lõikama, mitte ainult üksikud, kellel on õnne ja annet olla juhtivatel positsioonidel,» rääkis Loone.

Esimese asjana, mida Loone hinnangul teha tuleb, on Eesti maksupoliitika ümber kujundada, toetades selle kolmele vaalale: ettevõtete astmelisele tulumaksule, investeeringuteks suunatud riigilaenule ning tarbimise ja töötajate palkamise väikestele maksudele.

«Lisaks tuleb minimeerida nende maksude hulka, millel on kindel sihtotstarve: see ei lase valitsusel ja parlamendil paindlikult muutuvale majandusolukorrale vastata ning inimeste heaolu garanteerida,» ütles Loone. «Eesti inimesed peavad teadma, et ükskõik, mis ka ei juhtuks – nende tervis, haridus ja võimalus omaenda õnne endale sobival moel ehitada ei ole kunagi vahetuskaubaks mingite teiste huvide vastu.»

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna soovib aastaks 2040 tõsta pensioniea 70. eluaastani, siduda esimese samba pension lahku palgast ning panna see suhtesse tööstaažiga.

Tsahkna ütles kolmapäevasel pressibriifingul, et sotsiaalministeeriumi ettepanek on tõsta pensioniiga 2040. aastaks 70 eluaastani ja sealt edasi siduda see oodatava eluaega, nii et kui oodatav eluiga pikeneb, kasvab automaatselt ka pensioniiga ja vastupidi. Kui muudatusi mitte teha, langeks tulevikus pensionimakse alla 300 euro piiri, ütles Tsahkna.

Ta märkis, et kuna pensioni suurus sõltub üha enam makstud sotsiaalmaksu suurusest, kajastub praegune palgaerinevus ka pensionites. Üle kandub muuhulgas meeste ja naiste palgalõhe, ent ka sissetulekute üldine ebavõrdsus ühiskonnas.

Tsahkna sõnul on praegu palgasaajate rikkaima ja madalaima kvintiili erinevus enam kui 10-kordne. Kui praegu on 20 protsendi rikkamate ja vaesemate pensionäride sissetulekute erinevus 1,7 korda, siis tulevikus võiks muidu hakata vaeseimate ja rikkaimate pensionite suurus erinema kuni neli korda.