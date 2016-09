Helme videointervjuus: minu toetajad kardavad riiklikku kättemaksu

Allkirjad koos juba nädalavahetusel

„Kui siin meedia spekuleerib sellega, et mul on ainult kümme toetajat, siis allkirjad olid meil koos juba nädalavahetusel,“ kinnitas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees ja presidendikandidaat Mart Helme.

Mõned ei julge avalikult Helmet toetada

Helme rääkis intervjuus, et tal on varuks veel mõned allkirjad, ning tõi välja selle, et mõned inimesed ei ole julgenud avalikult oma nimega teda toetada. «Kohalikud omavalitused sõltuvad väga tugevalt keskvõimust, kardetakse, et kui opositsioonipoliitikule, minutaolisele ja küllaltki teravale opositsiooni poliitikule antakse oma avalik toetus, siis võib järgneda mingisugune riiklik kättemaks... Võetakse ära mingisugused rahad, tehakse mingisugune võimupööre koalitsioonis, hakatakse muul moel kiusama,» kirjeldas presidendikandidaat.

Valijamehi on ähvardatud

«Üks inimene ütles meile väga selgelt, et ma ei saa oma allkirja anda, mul on praegu ühest või teisest ministeeriumist ootel niisugused ja teistsugused rahad nende ja teistsuguste projektide jaoks,» tõi Helme näitena välja. Samuti kirjeldas ta veel ühe valijamehe olukorda, kelle abikaasat on ähvardatud: «Kui te siin kavatsete Helemele häält anda, siis vaadaku kas ta seal ikka oma töökoha säilitab.»

Ühsikond on lõhestatud ning see on ääretult kahetsusväärne, et selline hirmuõhkkond valitseb, sõnas Helme.

Helme loodab, et laupäeval hääletavad tema poolt ka need, kes täna avalikult teda ei toetanud. «Väga paljud on mulle öelnud, et minu allkirja sa ei saa, aga hääle saad – elame näeme.»

Valimised tagasi riigikokku

Seda, kelle poolt Helme laupäeval on, kui ta ise valituks ei osutu, ei osanud ta veel öelda. «Sõltub sellest, kes on teise vooru kandidaadid.» Kui aga teises voorus peaks olema kaks Reformierakonna kandidaati, siis Helme sõnul on ülimalt tõenäoline, et valimised tulevad tagasi riigikokku. «Me pooldame seda, et võim kogu riigis ei oleks ühe erakonna käes.»

Helme ei soovinud samuti avaldada seda, kas ta annaks oma hääle Mailis Repsile, kui viimane peaks teise vooru pääsema.

Viienda kolonni olemasolu on Helmele kinnitanud kaitsejõudude ohvitserid

Helme kinnitas, et hirmujutt viiendast kolonnist, mille kohaselt on 5000 meest suhteliselt lühikese ajaga Eesti riigi vastu mobiliseeritavad, ei ole maapiirkondade valijameeste poolehoiu võitmiseks. Helme sõnul on näiteks Artemi Troitski kohtunud nende löömameestega.

«Mina ei hirmuta kedagi, ma lihtsalt tean tänu riigikogus töötamisele ja kaitsejõududes töötavate inimestega suhtlemisele seda konkreetsemat hinnangulist numbrit – see 5000. Meil liigub seal igasugust informatsiooni ja ma suhtlen inimestega kaitsejõududest... On kümneid ja kümneid ohvitsere, kes teavad seda, aga loomulikult nemad ei saa tulla seda avalikkusele ütlema. Ma arvan, et kümned ja kümned ohvitserid on mulle väga tänulikud, et ma olen teema õhku visanud. Aga see on loomulikult piinlik, kuidas Eestis propagandistlikult hakatakse kohe tapma kullerit,» nentis Helme.

