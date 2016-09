Kallas ütles Postimehele, et ta soovitaks erakondadel tõsiselt kaaluda Liia Hänni kandidatuuri. «Ma juba vaikselt olen ammu imestanud, et miks teda selles presidendipöörises välja pole käidud,» sõnas ta. «Mõtlesin, et kui ta tuleb mulle konkurendiks, siis saab temast väga raske konkurent, aga teda ei tulnud.»

Kallas tõi välja, et Hänni oli põhiseaduse assamblee redaktsioonitoimkonna esimees. «Kas te kujutate ette, mida see tähendab, et kuidas sobitada kokku kardinaalselt erinevad juriidilised ja poliitilised nägemused Eestist ja lõpuks saada kokku põhiseadus, siis see on minu meelest selline platvorm, et see inimene saab kõigega hakkama.»

Ka riigikogu liikme ja riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimehena oli Hänni Kallase hinnangul alati väga tasakaalukas. «Minul on isiklikult jäänud temast väga sümpaatne mulje ja mina soovitaksin tõsiselt Liia Hänni kandidatuuri, kui ta ise sellega muidugi nõus on, ega mina ei tea,» rääkis Kallas. «Minu meelest on ta heas vormis ja võiks vabalt seda ülesannet kaaluda.»

«Peale selle on ta ka naisterahvas, nii et see väike eelis ka,» lisas Kallas.

Küsimusele, kas Hänni nimi on erakondade aruteludes juba kõlanud, vastas Kallas, et «mulle on küll öeldud, et teda on justkui kaalutud või on keegi arvanud, et ta on justkui liiga sotsiaaldemokraat.» Kallas rääkis, et tegelikult kuulus Hänni erakonda Mõõdukad, aga enne seda ka Eesti Maa-Keskerakonda. Hänni kuulus 1990. aastast Eesti Maa-Keskerakonda, 1992. aastal valiti ta Mõõdukate valimisliidus riigikogu liikmeks.

«Ega seostes sotsiaaldemokraatiaga ka midagi halba ei ole, ta on siiski üsna laia kandepinnaga inimene ja võiks olla nii Eestimaal kui mujal igal pool toetatav ja arusaadav,» sõnas Kallas. «Ma arvan, et kui nüüd kaalutakse, võiks ta olla üks kõige tõsisemaid konkurente.»

Kallas ei soovinud spekuleerida, kas esmaspäeval saab president valitud, kuid ta lisas, et kui seda ei juhtu, on kaalul kogu Eesti riigi prestiiž. «Aga ma ei tea, kas see kedagi huvitab, see on iseküsimus,» lisas ta. «Kui see (presidendivalimine - toim.) veel kord ebaõnnestub, siis rahvale jätab see ikka väga sandi mulje.»

Liia Hännile tuli Kallase ettepanek üllatusena

Hänni tõdes, et Kallase avaldus tuli talle üllatusena, kuid ütles, et tema end võimalikuks presidendikandidaadiks ei loe. «Minu nime võib rahulikult maha tõmmata sellest nimekirjast,» ütles Hänni.

«Nagu Siim Kallaski, olin ka mina tegev väga keerulisel ajal, kui Eestis toimusid väga valusad reformid ja see valu on siiani alles,» viitas Hänni 1991. aasta sündmustele. «Ma ei pea õigeks, et need poliitikud, kes tol ajal tegutsesid, istuks nüüd presidenditoolile, minu põlvkonna poliitikutel on aeg öelda, et tegime omal ajal, mida vaja oli ja anda teatepulk üle.»

Hänni oli Kallasega päri, et Eesti presidendiks võiks saada naine, kuid ühtegi nime polnud ta nõus avaldama. «See on selline üldrahvalik ideekorje ja mina sellega kaasa ei lähe.»