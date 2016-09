Sooäär: tundub, et osad jõud on otsustanud ka seekord presidendivalimised põhja lasta

Sooäär märkis pärast uueks presidendikandidaadiks pakutud Kersti Kaljulaiuga kohtumist, et talle jättis ta positiivse mulje. «Kohati parema, kui nii mõnigi teine presidendikandidaat, kes siin laua taga istunud. Täpsed ja sisukad vastused küllaltki rasketele küsimustele. Enesekindlus, julgus ja värske vaade teevad talle au. Mina toetaksin küll, kui ta üles seatakse,» kinnitas ta.

Siiski jääb Sooääre hinnangul selgusetuks, miks lükati kõrvale väga tugev kandidaat Jüri Luik. Tema sõnul lubas Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Mart Helme valimiskogust lahkudes, et ainuke presidendikandidaat, keda ka EKRE toetaks, on Luik. «Üle öö olid seisukohad vastupidised. Tundub, et osad jõud harrastavad endiselt mängurlust ja kui nii, siis jääb president ka seekord valimata. Oleks aeg liivakastimängud lõpetada ja tõepoolest ühe väärika kandidaadi taha koonduda, mitte ainult näiliselt,» ütles ta.

Sooäär täpsustas hiljem, et küsimus pole Reformierakonnas, ja kordas, et pigem tundub, et osa poliitilistest jõududest riigikogus on otsustanud ka seekord valimised põhja lasta. «Vahet pole, kes üles seatakse,» lisas ta.

Parlamendi vanematekogult eile presidendiks kandideerimise ettepaneku saanud Kaljulaid kohtub täna kõigi riigikogu fraktsioonidega, et koguda oma kandidatuurile toetust. Seejärel tuleb täna pärastlõunal taas kokku parlamendi vanematekogu, kuhu kuuluvad riigikogu juhatuse liikmed ja fraktsioonide esimehed. Vanematekogus selgub, kas Kaljulaid saab kokku valituks osutumiseks vajalikud 68 toetushäält.

Vähemalt 68 allkirja loodetakse paberile saada juba enne laupäeva, mil peaks toimuma kandidaadi ülesseadmine. See annaks kindlustunnet, et Kaljulaiu kandidatuuril on parlamendis piisav toetus. Riigikogus algab hääletamine esmaspäeval kell 13.