Tänavaküsitlus: kas teie tunnete seda naisterahvast?

Vastused jagunesid pooleks. Oli nii neid, kes Kersti Kaljulaiu ära tundsid, kui ka neid, kes ei teadnud teda.

«Võrreldes endiste kandidaatidega, on see kindlasti parem - juba välimuse poolest,» sõnas Anton, kes Kaljulaidu ei tundnud.

Paul, kes naisterahva kohe ära tundis, ütles, et tema arvates oleks ta päris asjalik kandidaat. «Kui ta valitakse, siis me võiks rahul olla.»

«Ma ei tunne teda isiklikult ega tea tema tegemistest, aga ma olen kuulnud head,» sõnas Margit.

Tiit, kes temaga kunagi koos töötas, ütles, et ta on üks parimaid presidendikanditaate, keda meil üldse praegu leida on. «Võib olla ma oleksin isiklikult eelistanud Jüri Luike, aga ka Kersti on väga hea.»

Presidenti tuleks otsida nii, nagu personalifirma otsib sihtotsinguga töötajaid, mitte kui avalikku konkurssi, kommenteeris Tiit. «Tuleb leida õigete isikuomadustega kandidaat sellele ametikohale,» lisas ta veendunult.

Küsimusele, kas olete ka pettunud, et presidenti valimiskogus ära ei valitud, vastasid kodanikud, et eks ikka. «Eks see üks tsirkus ole − mis siin muud lisada,» ohkas Margit.

