Saates osalesid Jürgen Ligi (REF), Kadri Simson (KE), Jevgeni Ossinovski (SDE), Margus Tsahkna (IRL), Heli Künnapas (Vabaerakond) ja Henn Põlluaas (EKRE).

Henn Põlluaas: kohtusime Kaljulaiuga, jättis hea mulje, intelligentne inimene. Paljudes asjades on meil samad vaated, aga mitmes küsimuses olid lahknevused meie ja tema vahel, seega võtsime endale aega ja küsime ka enda liikmetelt arvamust. Me vetostamist ei kasuta, Kaljulaiul on vajalikud hääled koos, meie allkirju seal vaja pole.

Kadri Simson: esmaspäeval kontrollin ma ühte häält, omaenda häält. Olen manitsenud fraktsiooniliikmeid, et kui on antud allkiri, siis see kohustab. Mul on anda vähemalt 20 fraktsiooniliikme esildis.

Jürgen Ligi: On teada olnud erimeelsus, lahknemine kahe kandidaadi vahel. Praegu oleme sada protsenti Kersti taga, leiame, et ilmavaateliselt on ta väga sobiv ja väga võimekas inimene.

Ossinovski: eks mõned riigikogu liikmed ikka hellitavad mõtet, et minna tagasi valijameeste kogusse ja oma kandidaadiga välja tulla. Olen positiivses mõttes üllatunud, et erakonnad on jõudnud konsensusele, et Kaljulaiule ettepanek teha. Ma tõesti usun, et ta saab presidendiks valitud. Kõik alternatiivid, kui keegi hakkab veel mänge mängima, seal kahtluse alla Eesti poliitilise süsteemi suutlikkuse.

Tsahkna: see, kes läheb selle konsensuse vastu, läheb Eesti poliitilist kultuuri lõhkuma. Kindlasti on väga erinevaid arvamusi, kuid tuleb aru saada, et presidendivalimised ei ole Vikerraadio soovisaade, kus igaüks võib oma laulu tellida.

Heli Künnapas, Vabaerakond: meie saadikud lubasid toetada, kuid eks ka meie saadikutel on kriitikat süsteemi kohta.

Ligi: ma ei võrdle Luike ja Kaljulaidu omavahel. Jüri astuks väga uhkelt nii Ilvese kui Lennarti suurtesse kingadesse. Kerstist pean samuti väga lugu, julgen kinnitada kõiki tema võimeid, ka julgeolekupoliitika detailides orienteeruda. Mõnes mõttes on tema talent raisatud.

Ossinovski: loomulikult mõlemad nimed käisid läbi, parlamendikoridorides arutati neid paralleelselt. Teisipäeval kahe väga tugeva kandidaadi vahel kaaludes sai Kersti rohkem konsensust. Tõsiselt arutati mõlemat nime.

Simson: Luigele hakati toetust otsima juba valimiskogu päeval laupäeva õhtul. Lepiti aga kokku, et püüame leida kandidaadi, kes pole ühelegi kuuest fraktsioonist vastuvõetamatu. Me kõik loobusime oma esimesest eelistusest. Esmaspäeval kõlas koridorides hulgi sümpaatsete üle neljakümneste eestlaste nimesid. Teisipäeval olid laual vähesed nimed. Kaljulaid oli ainuke, kelle suhtes ükski fraktsioon ei öelnud, et on vastu.

Tsahkna: vanematekogu võttis õige liini, et otsida konsensust. Et keegi, keda ei välistata. Luigest peab meie väga erakond väga lugu, Luike ja Kaljulaidu ei saa vastandada.

Kuusk: kes Luige kandidatuuri ära kõrvetas?

Tsahkna: Luik ei ole kandideerinud presidendiks, ta on ise seda väga selgelt öelnud.

Põlluaas: nimesid oli tõesti märksa rohkem, mida arutati. Ka meil oli 3-4 nime, mis teiste erakondade poolt toetust ei leidnud. Oli ka naisterahvaid. Liikus üks kuuldus, nagu EKRE oleks Luige välja käinud ja siis oma sõna tagasi võtnud, selle tahaks ära õiendada. Tegelikult oli see Helme vastus ühele küsimusele, et kas ollakse valmis Luike kaaluda, ja Mart Helme vastus oli, et muidugi kaalume. Läksime Kaljulaiu toetusega kaasa, kuni täna kohtusime ja saime mõtteainet juurde.

Simson: Me ei arva, et president peab olema ülem-välisminister. Luike me ei saa toetada, sest ootame presidendilt midagi muud.

Ossinovski: sotsid olid valmis mõlemad kandidaati toetama. Pole mõtet rääkida ühe või teise kandidaadi kõrvetamisest. Mina olin üks neist, kes rääkis, kui oluline on jõuda konsensuslikult seisukohale. Et kui on üks erakond, kes ei toeta, siis on väga halb. Uuel presidendil on väga keeruline saada rahva toetust, usun, et Kersti saab sellega hakkama. Kuid oluline, et vähemalt riigikogu erakonnad oleks oma toetuses üksmeelsed tema selja taga.

Põlluaas: üks kõrvetajatest oli president Ilves, kes helistas ja nõudis toetust Luigele.

Simson: ei, president Ilves minule küll ei helistanud.

Künnapas: presidendi üks roll on ühendada inimesi. See, et me siin seisame, on märk poliitilisest olukorrast, võimetusest koostööd teha. Rahva ühendamine saab kindlasti olema üks küsimus ja usume, et Kaljulaid saab sellega hakkama.

Tsahkna: olen väga nõus, et Kaljulaiu üks väärtus on just see ühendaja väärtus. Ühendada enda taha kõik riigikogu fraktsioonid, see on väga suur asi. EKRE oleks võinud blokeerida. See lepiti vanematekogus kokku, et fraktsioonidel on vetoõigus, EKRE ei kasutanud.

Kuusk: väga veider saade. Oleme kogunenud siia kuuekesi ja vähemalt viis räägivad, kui tubli keegi on.

Simson: Kaljulaiu olukord on muidugi keeruline, sest ta ei tea, kas sõna peetakse. On selgunud, et tal on Riigikogus vähemalt üks vaenlane.

Ligi: Kes see on?

Simson: jagab sinuga ühte parteipiletit. [Simson viitab ilmselt Terje Treile, kes teisipäeval kriitiliste seisukohtadega esines - toim]

Tsahkna: Minult on küsitud, kas ta Eesti asjadest midagi teab. Ta oli Mart Laari valitsuse majandusnõunik. Me valime presidenti rahvale. Seda oleme vahel ära unustanud. Kaljulaiul ehk ei saa olema liiga raske, sest ootused ei ole liiga kõrged ja kõik, kes on lugenud tema kirjutusi, näevad, et seal on sisu. Kandidaat ei pea lubama midagi üleloomulikku. Seda vajadust pole.

Ossinovski: Kerstile on antud teatud avanss, kuid kõik, kes temaga täna kohtusid, ei kahtle, et ta selle avansi tagasi teenib. Tänase seisuga tundub, et erakonnad on laupäevast õppinud, asi püsib ja esmaspäeval saab presidendi ära valida. Kaljulaid on väga iseseisev mõtleja ja temast saab väga hea president.

Künnapas: Oleme tänases saates keskendunud kandidaadi kiitmisele. Kõik teame, et ei tule valimist, vaid hääletamist poolt või vastu. Kuid tuleks rääkida ka valimissüsteemist.

Simson: KE algatab kindlasti uuesti põhiseaduse muutmise.

Ligi: Probleem ei olnud süsteemis, vaid tahtes. Mina ei toeta otsevalimisi. See ei ole riigikogust demokraatlikum ega laiapõhjalisem.

Põlluaas: kuna näeme, et süsteem ei toimi, on loomulik, et selle süsteemi muutmisest räägitakse. Meist keegi ei läinud valimiskokku sooviga, et president jääks valimata. Selle tingis Reformierakonna otsustamatus ja oma roll oli ka Keskerakonna esimehe diilidel.

Tsahkna: iga süsteem on manipuleeritav.

Kuusk: oleme näinud lähinädalate ajaloos, et kui öeldakse, et kõik on kokku lepitud, ei tähenda, et kõik on kokku lepitud. Suur julgus liikuvale rongile hüpata Kaljulaiul.

Simson: Kaljulaid on julge, aga mitte hulljulge.

Ligi: ma arvan, et see, kes valitakse, valitseb kümme aastat. Sest ta on lihtsalt nii hea. Kerstil poleks otsevalimistel mingit lootust olnud.