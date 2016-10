Lobjakas: samasuguse tõenäosusega nagu Kersti Kaljulaid on Eesti president, ei ole Edgar Savisaar pärast novembrit enam Keskerakonna juht

Ahto Lobjakas rääkis ERRi raadiosaates, et Keskerakonnas on suur dilemma. «Kas jätkata põhimõttelise ideoloogilise vastandumisega opositsioonipositsioonilt seni, kuni rahva huvid revolutsiooni näol saaksid lõpuks kehtestatud või hakata diile tegema ja osaleda riigi valitsemises,» täpsustas ta.

Lobjaka sõnul on üha suurem osa Keskerakonnast väsinud opositsioonis olemisest. «Mulle tundub, et umbes samasuguse tõenäosusega nagu Kersti Kaljulaid on Eesti president, ei ole Edgar Savisaar pärast novembrit enam Keskerakonna juht.»

Andrus Karnau lisas, et kui Edgar Savisaar selle positsiooniga nõustub, saab temast erakonna auesimees. «Auesimees sundkorras,» märkis Lobjakas.

Karnau nõustus. «Savisaare kukutajad tahavad ta sulgeda ta puuri ja hoida teda erakonna juures ja tema sellise karisma ja toetuse abil ka ennast üleval hoida,» sõnas ta. «Valimistel teda näidata,» lisas Lobjakas.

Vikerraadio saates «Samost ja Rumm» märkis Anvar Samost, et Savisaare kukutajad kasutavad nii-öelda piitsa ja prääniku taktikat. «Ühelt poolt võtta kontrolli igal pool Edgar Savisaare ja tema toetajate käest ära ja teiseks pakkuda Savisaarele siiski võimalust säästa oma nägu, majanduslikud võimalused, aga tegelikult ka võimalus olla järgmistel kohalikelel valimistel häältepüüdja,» selgitas ta.

Hannes Rumm ütles, et kui Savisaar kaotab võimu Keskerakonnas, siis tähendab see pöördelisi muutusi Eesti poliitilisel maastikul.

«Keskerakond on olnud väga populaarne ja kui mõelda selle häälte koguse peale, mis ühel või teisel moel võib vabaneda pärast Savisaare võimult kukutamist, siis see on ikkagi meeletu ja see toob kaasa Eesti poliitikas pöördelisi muutusi,» rääkis Rumm.

Ta lisas, et omaette küsimus on, kas Keskerakond jätkab ühtsena või mitte. «Kui erakond jätkab ühtsena, on tegemist väga suure ja väga tugeva parteiga, millel on kõik eeldused oodata head tulemust järgmise aasta kohalikel valimistel ja kes muutub ahvatlevaks valitsemispartneriks nii Reformierakonna kui teiste praeguste võimuparteide jaoks.»

Kui aga võimu üle võtvad inimese ei suuda erakonda ühtsena hoida, toimub Rummi sõnul erakonna pooldumine ja ka sellisel juhul on muutused tema hinnangul enneolematud.

«Sel juhul Keskerakond kaotab, või vähemalt Edgar Savisaar kaotab võimu Tallinnas, mis siiamaani on olnud tema erakonna rahastamise peamine pump ja tema võimu allikas. Samuti tekib küsimus, kes hakkab esindama Eesti venekeelseid valijaid ja nende huvisid, mis praegu on olnud puhtalt monopoliseeritud juba pikki aastaid Keskerakonna poolt,» rääkis Rumm.