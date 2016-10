Neitsi Maarja eksponaadilt kaob puutetundlikkus ja kuju ei kutsu enam jalaga lööma

Täna hommikul kogunes tavapäraselt uue töönädala plaane arutama ka muuseumi juhtkond. Otse loomulikult ei pääsetud üle ega ümber Neitsi Maarja eksponaadi küsimusest.

Juba mõni tund hiljem kutsuti nõupidamisele ka kuraatorid, kunstnikud ja teisedki asjassepuutuvad inimesed. ERMi direktor Tõnis Lukas ütles enne kohtumist Postimehele, et üheskoos käiakse üle võimalikud lahendused. Milliseid lahendusi muuseumi direktor ise enne kohtumist võimalikeks pidas, ei soostunud ta eelnevalt ütlema.

Lukase kinnitusel ei olnud installatsiooni eesmärk provotseerida inimesi kuju jalaga lööma, pigem vastupidi, seda mitte tegema. Alati on ju võimalus kuju puutumata jätta. «Eksponaat on väga selgelt sisulise taotlusega. Seda, kas vorm on õnnestunud või mitte, ma praegu ei kommenteeri,» rääkis Lukas enne kohtumist.

Veidi enne kella 15, kui nõupidamine läbi sai, ütles Lukas Postimehele, et lahendus leiti. «Reformiatsiooni sündmuste kajastamine ERMi püsinäitusel jätkub paljude eksponaatidega selles osas, mis puudutab pildirüüstet, konkreetsete murranguliste sündmuste kajastamist ja reformatsiooni mõju ühiskonnale,» sõnas direktor.

Vastuoluline eksponaat jääb muuseumisse alles, kuid see tehakse ümber. Lukase sõnul jääb see alles ennekõike seetõttu, et tegemist on olulise osaga ekspositsioonist. «Reformatsioon on üks murrangulisemaid sündmusi Eesti viimase aastatuhande ajaloos,» põhjendas ta.

«Konkreetselt eksponaadilt kaob puutetundlikkus,» rääkis Lukas, «seega ei reageeri kuju enam puudutusele.» Muus osas jääb ajalookäsitlus ja eksponaat ise samaks. See tähendab, et pühakuju purustamist antakse edasi samamoodi - figuur puruneb endiselt kildudeks ja moodustub virtuaalselt hästi kiiresti uuesti tervikuks.

«Kuid vaataja ei saa sellele enam aktiivselt kaasa aidata. See toimub ise perioodiliselt mingi aja tagant,» selgitas Lukas.

Täna oli eksponaat külastajatele suletud, aga juba homsest saavad muuseumikülastajad uudistada sama eksponaati, kuid veidi teises vormis. Lisaks plaanib ERM pöörduda kirikute nõukogu poole, et arutada reformatsiooni sündmuste kajastamist avalikus ruumis.

«Me oleme aru saanud, et konkreetne kujutis riivas osa inimesi. Sellega seoses tahakski arutada, mida ja kuidas peaks ekraanil kujutama,» selgitas Lukas. «Ennekõike seda, millise objekti purunemine ekraanil on vastuvõetav ja sobilik kirikute nõukogu arvates.»

Tekitas pahameelt

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma kirjutas laupäeva varahommikul sotsiaalvõrgustikus Facebook, et ERMi eksponaat - jalaga puruks löödav Neitsi Maarja kujutis - riivab usulisi tundeid ja mõjub pilkena. Tema seisukohta on nüüdseks jaganud mitmed avaliku elu tegelased.

Loe veel: miks peetakse Neitsi Maarja eksponaati ebaõnnestunuks

Muuseumi juht Tõnis Lukas ütles seejärel Postimehele, et on valmis arutama kirgi kütnud eksponaadi vormi muutmist. «Ma olen aruteluks avatud, loomulikult ei ütle muuseum, et me ei reageeri avalikule arvamusele või sellele, kui kellegi tundeid riivatakse,» rääkis Lukas eile.

Pahameelt tekitanud eksponaat näis muuseumikülastajate seas küllalt populaarne olevat: