Millised näevad välja Ilvese viimased tööpäevad presidendi ametis?

Presidendi kantselei avalike suhete osakonna juhataja Piret Pert ütles Postimehele, et eile hommikul toimus president Ilvesel viimane nõupidamine oma nõunikega, misjärel andis ta pika intervjuu Eesti Päevalehele, võttis Leivaliidult vastu uudseleiva, osales Riigikaitse Nõukogu istungil ja andis õhtusöögi valitsuse liikmetele.

«Täna tegeleb riigipea ametist lahkumise kahe tekstiga – telepöördumine pühapäeva õhtul ja ameti üleandmiskõne riigikogus esmaspäeval, samuti külastab ta Riigi Infosüsteemi Ametit. Neljapäev on kaetud erinevate kohtumistega,» rääkis Pert. Reedel avatakse presidendi kantseleis tema sõnul eelmiste riigipeade Lennart Meri ja Arnold Rüütli portree kõrval ka Kaido Ole maal Toomas Hendrik Ilvesest.

Esmaspäeval algavad presidendi ameti üleandmise üritused tema sõnul kell 11 presidendi kantselei töötajate ühispildiga ning lõpevad kell 17 väliskunsti muuseumis algava vastuvõtuga, mille annavad ametisse astunud ja ametist lahkunud president.

Pert märkis, et Ilvese ametiaja lõppedes lahkuvad presidendi kantseleist ka tema nõunikud, kes on ametisse nimetatud tema volituste lõppemiseni. «Seega arvestavad ametist lahkuva riigipea julgeolekunõunik Merle Maigre, sisenõunik Heli Suvi, avalike suhete nõunik Toomas Sildam, kultuurinõunik Jaan Tootsen, vabakonnanõunik Madle Lippus, nõunik-abi Piret Arukaevu ja nõunik-erasekretär Maimu Sibrits, et nende viimane tööpäev Kadriorus on 10. oktoobril,» ütles ta.

Esmaspäeval on tema sõnul viimane tööpäev ka protokolliosakonna juhatajal Piret Reintamm Bennol, kes lahkub ametist omal soovil. Päev varem lahkuvad ametist välisosakonna juhataja Kai Kaarelson ning välisosakonna nõunik Liis Lipre-Järma, kes olid tähtajalise üleviimise korras ametisse nimetatud just selle kuupäevani.

Seda, millised on Toomas Hendrik Ilvese plaanid pärast ameti üleandmist, teatab ta pressiesindaja sõnul siis, kui need on lõplikult selged.