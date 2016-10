Saaga sai alguse juba 2011. aastal, kui Kadrina saunaklubi käis välja idee muuta Tehnika nime kandnud tänav hoopis Sauna tänavaks. On ju tänaval juba pea 60 aastat asunud väärikas saun, mis mitut põlvkonda kadrinalasi rõõmustanud. Ja niigi oli parajasti vaja tänavanimesid korrastada, põhjendas nimevahetuse üks algatajatest. Teist korda prooviti nime vahetamisega õnne 2013. aastal, kuid ka siis jäi asi soiku.

Tõenäoliselt ei osanud klubi liikmed oodata, mitu aastat ja mitu katset hiljem on asjasse segatud juba Eesti suurimad advokaadibürood, minister ja kohus. Lahendust ei paista endiselt aga kusagilt.

Sellest, et tegemist pole vaid hea leili armastajate klubiga, vaid millegi märksa prominentsemaga, annab aimu Virumaa Teataja aprillikuine juhtkiri. Leht kirjutas toona, et saunasaaga keskmes on ka Rakvere haigla direktor Ain Suurkaev, kelle kohta võib kohalikest saunajuttudest kuulda, et ajal, kui tema oli vallavolikogu esimees, valitseski kohalikku valda just seesama saunaklubi. Ka olevat tähtsamad valda puudutavad otsused tehtud just õlleuimas leili visates.

Kusjuures, 2013. aastal oli Kadrina saunaklubi võidus nii kindel, et tellis enne volikogu istungit uue tänavasildi. Asi aga ei jõudnud isegi volikogus hääletamiseni ja klubi president Ülo Kais ütles, et klubi rahva tahte vastu ei lähe ja vajadusel tõmmatakse nimemuutusele kriips peale. / Arvet Mägi

Tänavu mais kutsus klubi juhatus kokku rahvakoosoleku, et tänavanime vahetuse kohta inimeste arvamust küsida. Kohale tuli kolm inimest ning nendegi suhtumine võimalikku muudatusse oli jahe. Ehkki klubi president oli varem öelnud, et rahva tahte vastu ei minda, on vastuseis tema sõnul väheste, umbes kuue inimese jonn.

«Teised inimesed otseselt vastu ei ole,» ütles saunaklubi eestvedaja Ülo Kais täna Postimehele. Tema usub, et võib-olla aetakse lihtsalt sellepärast jonni, et kui nimevahetus lõplikult läbi läheb, ajavad saunaklubi tegelased oma nina kohalike arvates liiga püsti. «Ilmselt sellepärast nad ongi vastu. Nagu eestlastele kohane,» leidis ta.

Nimevahetuse vastaste hinnangul on neid inimesi, kes muudatust ei toeta, tegelikult siiski rohkem.

Appi võeti advokaadid

Mais otsustas Kadrina vallavolikogu lõpuks, et see lõik Tehnika tänavast, kus saun asub, muudetaksegi pärast pikki ponnistusi Sauna tänavaks. Otsuse poolt hääletas kaheksa, selle vastu oli seitse rahvaasemikku. Kaks jäid erapooletuks.

Juulis võtsid asjad taas uue pöörde, kui vallakodanikud võtsid appi tuntud advokaadibüroo. Nimelt esitas kaks Kadrina valla kodanikku Aivar Pilve büroo vahendusel vaide volikogu otsusele nimetada vallakeskuses jupp Tehnika tänavast Sauna tänavaks.

Täna kinnitas Kais, et praegu on Sauna tänava silt üleval. «Aga eks see natuke eksitav variant ole,» nentis ta. Parema meelega pandaks silt majaseinale, kuid selles kohas ei ole ühtegi maja. «Aga praegu volikogu otsus kehtib ja silt on üleval!»

Saunaklubi Sauna/Tehnika tänaval. / Kasper Mäe / Virumaa Teataja

Nimevahetuse põhilised vastased on Marko Teiva ja Harald Rahupõld. Teiva on Kadrina volikogu liige, Rahupõld elab kortermajas, mille elanikke tänavanime muutus kõige enam puudutab.

«See väide, et Sauna tänava nimi on kõnepruugis niivõrd levinud, ei pea päriselt paika. Olen ise juba 36 aastat kohalik inimene olnud ja ei ole seda täheldanud,» rääkis Teiva Postimehele.

Pilve advokaadibüroo vahendusel esitatud vaides viidati mitmele rikkumisele. Neist kaalukaimaks sai asjaolu, et Kadrina vald tugines seadusesättele, et määruse koostamisel on justkui lähtutud riigihaldusministri nõusolekust. Minister aga pole selle kohta otsust teinud, rääkimata nõusolekust.

Septembri algul saidki vallakodanikud oma tahtmise, kui rahandusministeeriumi juurde kuuluv kohanimenõukogu tunnistas kehtetuks määruse, mis muutis jupi Tehnika tänavat Sauna tänavaks. Loe veel.

Vald pöördus kohtusse

Arvestades kogu saaga pikka minevikku ei tähendanud ka see otsus, et teema saab lõpetatud. Septembri lõpus ütles vallavanem Erich Petrovits, et vallavalitsus läheb määruse tühistamiseks riigi vastu kohtusse. Selleks võeti appi teinegi suur advokaadibüroo Sorainen.

Vallavalitsus saatiski esialgu Soraineni vahendusel riigihalduse ministrile Arto Aasale kirja, milles paluti anda nimevahetusele nõusolek. Aas juhtis oma vastuses tähelepanu asjaolule, et ministri pädevuses ei ole tühistada kohanimenõukogu vaidemenetluse otsust. Küll aga saatis kõrge riigiametnik vallavalitsuse taotluse kohanimenõukogule, mis lubas taotlusele vastata hiljemalt 17. oktoobriks.

«Kui nad nüüd tahavad kohanimenõukogu otsusega sildi maha võtta, siis Sauna tänavaks jääb see ikka,» rääkis saunaklubi president Ülo Kais. Nimevahetuse vastane Marko Teiva usub, et saunaklubilistel on muudatuse läbisurumisega kiire ennekõike seetõttu, et sellega enne valdade liitumist ühele poole saada.

«Tulevases suures vallas see volikogu laua taha ei jõuakski, sest keegi ei hakkakski selle jamaga ilmselt tegelema. See on nende viimane võimalus ja seda nad kasutavad,» sõnas Teiva.

Ta lisas, et saab inimlikult saunaklubi liikmeist aru, sest nad võitlevad ju oma asja eest. «Kuid avaliku huvi eest peab ka keegi võitlema,» rõhutas Teiva.

Kadrina vallavanem Erich Petrovits ei soovinud täna nimesaaga üksikasju kommenteerida. Küll aga selgus lühikesest telefonikõnest, et vald pöörduski eile ametlikult kohtusse.

«Eile õhtul esitati kohanimenõukogu otsuse peale hagi kohtusse. Sellest tulenevalt ei saa ma praegu mingisuguseid kommentaare ja üksikasju jagada. Las kohus otsustab,» ütles Petrovits.

Tõenäoliselt saab aastatepikkune saaga veel täiendust, kuna asja hakkab veel sel kuul arutama Kadrina vallavolikogu. Samuti on oodata seisukohti kohtust ja kohanimenõukogust.