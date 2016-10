«Ütlesin enda valituks osutumise eel, et minu meeskond saab olema laiapõhjaline ja sõltumatu. Siin saab olema inimesi erinevatelt elualadelt, erineva tausta, kogemuse ja oskustega. Inimeste maailmavaade ei saa olema tööle asumise eelduseks, aga kindlasti mitte ka takistuseks,» teatas Kaljulaid pressiesindaja vahendusel ja lisas, et edaspidi võib tema kabinetist leida arvamuste paljusust.

Tiit Riisalo. / Liis Treimann

Presidendi kantselei tulevane juht Tiit Riisalo on töötanud eri ametikohtadel avalikus, era- ja kolmandas sektoris. Muu hulgas on ta töötanud välisministeeriumis, olnud veterinaar- ja toiduameti peadirektori kohusetäitja, ASi GO Travel juhatuse liige, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu esimees ning Isamaa ja Res Publica Liidu peasekretär. Samuti on ta aktiivne kaitseliitlane ja merepäästja.

«Tänapäeva tippjuhilt eeldatakse väga erinevaid kompetentse ja omadusi – eestvedamist, avatud suhtlemist, analüütilisust, teadlikust tegutsemiskeskkonnast, otsustavust ning innovaatilist lähenemist. Usun, et mul on need oskused heas tasakaalus ja piisavalt arenenud ning minu hariduslik taust ja senine töö- ja elukogemus võimaldavad edukalt kanda riigile olulise institutsiooni juhile langevat vastutust,» ütles Riisalo ja lisas, et astub sõltumatuse tagamiseks IRList välja.

Presidendi välisnõunikuks asuv Sillaste-Elling on diplomaat ja välispoliitika ekspert, kes praegu töötab välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantslerina. Varem on ta töötanud eri ametikohtadel välisministeeriumis, Eesti saatkonnas Londonis ja Washingtonis ning välispoliitika nõunikuna peaministri büroos.

Presidendi tulevane majandusnõunik Heido Vitsur on majandusteadlane ja -analüütik, kes töötab LHV pangas. Varem on ta töötanud Arengufondis, majandusministeeriumis ja Tallinna linnavalitsuses ning olnud peaministrite Mart Siimanni ja Tiit Vähi nõunik. Samuti on ta kuulunud riigikogu seitsmendasse koosseisu ja olnud 1992. aastal majandusminister.

Vabakonna nõunikuks saav Urmo Kübar on kodanikuühiskonna ekspert, kes on 10 aastat töötanud Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidus.