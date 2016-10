Pentus-Rosimannus ütles Postimehele, et inimlikult on Kallase pettumine mõistetav, sest puudu jäi 30 toetajat ja võib tunduda, et seda oli väga vähe. Inimlikuks reaktsiooniks võiks tema sõnul liigitada ka Kallase soovi otsida ebaõnnestumise põhjust eelkõige teistes.

«Aga inimesena, kes hääletas nii riigikogu teises ja kolmandas kui ka valimiskogu teises voorus Siim Kallase poolt, oodanuksin Kallaselt toetuse eest erakonna suunal pigem tänusõnu,» ütles ta.

Pentus-Rosimannus lisas, et soovitaks hoida Kallasel pea püsti, sest tulemus oli väärikas, ning panustada oma kogemuste ja ideedega Reformierakonna tugevdamisse.

Kallas rääkis täna Äripäevas avaldatud intervjuus, et pettus selles, kuidas president lõpuks ametisse pandi, ega välistanud ka võimalust moodustada uus partei. Edasiste otsuste tegemisel on tema sõnul võtmekohaks see, kuidas Reformierakond edasi liigub ja kas tunnistatakse suuri lahkhelisid erakonna sees või mitte.