Reformierakonna aseesimehe Jürgen Ligi hinnangul läks partei peasekretäri Reimo Nebokati ja auesimehe Siim Kallase reedel meedia vahendusel peetud mõttevahetus tarbetult teravaks.

«Ilmselgelt tarbetult isiklikuks läinud mõttevahetus, aga pool süüd on siin pealkirjakirjutajal,» ütles Ligi BNSile.

Delfi pani uudise pealkirjaks «Reformierakonna peasekretär lajatab erakonna auesimehele: Siim Kallas ihaldab sõprust kremlimeelsuse esindajaga» ja Rahvusringhäälingu uudisteportaal pealkirjastas uudise «Kallas võib teha uue partei; Reformierakond - Kallas ihaldab Kremli-meelsust».

Ligi sõnul polnud Nebokati hiilgav, aga seda polnud tema hinnangul ka Siimu omad. «Tõele au andes Nebokat ei nimetanud Siim Kallast Kremli-meelseks, nagu väitis uudise pealkiri, vaid ütles, et Kremli-meelsega kokku leppimine ei saanud olla presidendivalimiste hind.»

Ligi sõnul võiks presidendivalimiste teema võiks ilma kibestumisteta minevikku jätta, sest Eestil on president olemas. «Mõlemad meie kandidaadid [Kallas ja Marina Kaljurand] said erakonnalt isikliku sümpaatia tõttu tegelikult tugevama toetuse kui eeldanuks meie huvi saada «oma» presidendi asemel president, kes saab omaks paljudele ja meile seal hulgas,» sõnas Ligi.

Ligi jättis vastamata BNSi küsimusele, kas selline teravuste vahetamine tuleb Reformierakonna mainele kahjuks või kasuks, samuti jäi vastuseta soov kommenteerida Kallase öeldut võimaliku uue erakonna asutamise kohta.

Õhtul kinnitas Kallas «Aktuaalsele kaamerale» antud intervjuus, et uut erakonda pole tal siiski praegu plaanis teha ning ta lisas, et mõtleb, kuidas Reformierakonda mõjutada selles suunas, mis talle südamelähedane on.

Atonen: Reformierakonna probleemid algavad ikkagi partei juhtidest

Reformierakonna üks asutajatest Meelis Atonen ütles «Aktuaalsele kaamerale» antud intervjuus, et partei probleemid algavad siiski Reformierakonna enda juhtidest, kirjutas ERRi uudisteportaal.

«Meil ei ole mõtet otsida halle ja värvilisi kardinale, me peame vaatama, kes vastutavad ja ikkagi vastutus läheb väga lihtsalt juhatuse peale - kui meeskond ei toimi, siis juhatus peaks maha istuma, et miks see ei toimi.»

Atoneni sõnul ehmatas teda Reformierakonna peasekretäri Reimo Nebokati reaktsioon Siim Kallase kriitikale.

«Ma ei oleks ka kõige halvemas unenäos arvanud, et kui erakonna asutaja läheb ja räägib kriitiliselt erakonnast, siis selle vastu tuleb väide, et ta räägib seda selletõttu, et tahaks teha koostööd Kremli-meelsetega. Minu arvates see oli niivõrd ülepingutatud spinn ja ma arvan, et peasekretär peaks siin väga tõsiselt analüüsima, kas sellise avalduse tegemine on tema tööülesannete hulka käiv asi või äkki on see asi, millega ta ei pea tegelema, äkki tema peaks ikkagi tegelema erakonna ühtse meeskonna hoidmise ja tegemisega, inimeste kaasamisega, mitte inimeste lahkulöömisega või siis tülli ajamisega,» kommenteeris Atonen.

Pevkur: kui erakonnas on 12 000 inimest, siis on ka erinevad arvamused

Reformierakonna aseesimees, siseminister Hanno Pevkur ütles varasemalt Postimehele, et kui Siim Kallas soovib naasta aktiivsesse poliitikasse, on ta teretulnud seda tegema ning osalema Reformierakonna ridades ka järgmistel valimistel.

Ta lisas, et kõigil, kel on erinevaid ideid, on võimalik kaasa lüüa näiteks erakonna programmi kujundamises tulevasteks valimisteks. «Seda, millisena me järgmistele valimistele läheme, järgmised aastad näitavad, aga fakt on see, et Reformierakond liberaalse erakonnana seisab väga tugevalt jätkuvalt majandusvabaduse ja inimeste heaolu eest ja ma usun, et seda soovib ka Siim Kallas,» kinnitas Pevkur.

«On selge, et kui erakonnas on 12 000 inimest, siis on ka erinevad arvamused ja see on muuseas üks edasimineku võtmeid. Kui on erinevad arvamused, siis suure tõenäosusega leitakse just nimelt parim lahendus, kuidas edasi minna,» ütles ta.