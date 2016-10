Tartu Lõunakeskuse katusevahetus paneb ehitaja võimed proovile

Tartu suurima kaubanduskeskuse juurdeehitus- ja rekonstrueerimistööd nõuavad katuseehitajalt suurt võimekust, tegu on Lõuna-Eesti ajaloo suurima samalaadse lamekatuse projektiga. Paralleelselt muutuvate ilmastikuoludega tuleb jälgida pingelist ehitustööde graafikut. 10. etapi ehitustööde käigus ehitati suvel juurde uus hoone ja korrusparkla. Rekonstrueerimistööde käigus olemasoleva keskuse korpus säilitatakse ja sisemiste ümberehitustega liidetakse uus ja olemasolev vana osa L-tähe kujulise aatriumiga ühtseks tervikuks.

Aprillis Lõunakeskuse uue hooneosa katuse ehitustöödega alustanud Evari Ehitus OÜ juhi Rein Kala sõnul sõltub nende töö suuresti kahest tegurist: erinevate firmade eelnevast tegevusest ja ilmastikust. „Oma töödes peame jälgima pidevalt muutuvat ilma, sest katuse soojustusmaterjal ei tohi märjaks saada ja samamoodi ei tohi vihmaga katusekatet paigaldada. Suvel jällegi muudab palavus bituumenrullmaterjali katusele keevitamise tehniliselt ja füüsiliselt raskeks tööks, siis alustavad töömehed katusetöödega hommikul kella nelja-viie ajal, et keskpäevases kuumuses mitte ära nõrkeda,“ selgitas Kala.

Tartu Lõunakeskuse katusetöö on senini piirkonna suurim samalaadse sisuga lamekatusetöö. Suvel ehitatud uue hooneosa lamekatus koosnes mitmest erinevast katusest. Kala ütles, et laineline katuseosa, mis kaeti taotluslikult valgekattelise bituumenrullmaterjaliga, on huvitav nii arhitektuuriliselt kui ka ehituslikult. „Valge katusekatte kasutamine lamekatusetöödel ei ole igapäevane praktika. Viimati kasutasime sellist lahendust kuus aastat tagasi, kui ehitasime Tartus Teaduskeskus AHHAA katust, mis tunnistati 2011. aastal katusemeistreid koondava ülemaailmse organisatsiooni IFD poolt maailma parimaks katuseks,“ kommenteeris Kala materjalivalikut.

Töömahukas materjali tassimine

Oktoobris tehtavad lamekatusetööd on Lõunakeskuses töömahukad, olemasoleva vana hooneosa katus tuleb tõsta viis-kuus meetrit praegusest katusepinnast kõrgemale. „Selleks avatakse täielikult ligikaudu 5000 m² katust, millest umbes 3000 m² tõstetakse kõrgemale. Eemaldatakse olemasolev katusekonstruktsioon, osaliselt vahetatakse välja kandepostid ja paigaldatakse profiilplekist tugevam aluskonstruktsioon, et taluda kõrgemaks mineva hoone äärde tekkida võivate lumekottide raskust,“ sõnas Evari juht. „Kogu töö nõuab väga head logistilist lahendust. Lisaks jookseme võidu talve saabumisega. Külmade tulekuks peab hoone kinni saama. Samas on rohke lumesaju korral tööde tegemine kordades aeglasem. Lisaks paigaldatavale ehitusmaterjalile, tuleb demonteeritud materjal katuselt ära viia. Katusepind on mõõtmetelt suur - nii uut paigaldatavat, kui vana, demonteeritud materjali, saab tuua tööpinnale ja viia katuselt ära ainult katuse teatud kindlast äärest. See nõuab katusel suurtes kogustes materjali käsitsi tassimist pika maa taha.“

Katusevahetus ootab ees paljusid

Lõunakeskuse olemasoleva vana hooneosa 15000 ruutmeetri lamekatuse rekonstrueerimise vajadus tõusetus viimastel aastatel, kui kogu Euroopa hakkas rääkima energiatõhususest. „Ajaga muutub energia kallimaks ja ehitusnormid karmimaks. Samalaadse energiatõhususe tõstmise töö tegime tänavu suvel, kui rekonstrueerisime 14 aastat vana Tartu Kohtumaja lamekatust,“ ütles Kala. „Katuste täiendav soojustamine on ees enamusel kinnisvara omanikel. 2018. aasta lõpuks peavad kõik riigiasutuste rajatavad hooned vastame Euroopa energiatõhususe direktiivile. 2020. aastaks peavad ka ülejäänud hooned saavutama energiatõhususe eesmärgi.“

Lõunakeskuse uus juurde ehitatav osa 7650 m² lamekatust, lisaks rekonstrueeritav olemasolev 15050 m² lamekatust, kokku 22700 m² lamekatust. Ehitusel töötab palju erinevaid ehitusfirmasid, sealhulgas ka lamekatusetöid tegev OÜ Evari Ehitus.

Lõuna-Eesti suurim lamekatuse projekt paistab silma voolujoonelise valge bituumenrullmaterjali poolest, erinevad tasapinnad kulgevad sujuvalt. / Rein Kala