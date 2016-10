«Alates 24.10. alustan välisministeeriumis osalise koormusega nõunikuna küberjulgeoleku küsimustes. See tähendab, et jätkan Eesti esindajana ÜRO küberekspertide töögrupis. Olen osalenud selles töögrupis alates 2014 sõltumata ametikohtadest»

Kaljurand märkis, et sai viimastel nädalatel mitmeid pakkumisi Eestis ja välismaalt erinevate projektide juhtimiseks, aga ka loenguteks rahvusvahelistest suhetest ja diplomaatiast.

«Suhtlemine tudengitega ja loengute pidamine on mulle alati meeldinud. Alustan novembris esimese nädalase kursusega Kiievi riigijuhtimise ja poliitika koolis (CAPS - Civil and Political School). Ja loomulikult jätkan kohtumiste ja loengutega Eestis. Mul on väga hea meel, et noored soovivad kohtuda ja arutada nii välispoliiitkat kui ka laiemalt ühiskonnas toimuvat.»

Lisaks märkis Kaljurand, et tegeleb edasi heategevusprojektidega. «Jätkan heategevusprojektidega, millega olen tegelenud seni, näiteks Päikeselaagriga - suvise laagri korraldamisega vähekindlustatud perede lastele.»

«Kindlasti tahan edasi tegeleda teemadega, millest rääkisin presidendikampaania ajal: integratsioon, noored, võrdõiguslikkus, võrdne kohtlemine, naiste palgalõhe, naistevastane vägivald, nõrgemate ärakuulamine ja abistamine. Need on teemad, mis on mulle südamelähedased ja millesse soovin panustada. Mõned mõtted on olemas, aga täpsustan, kui selleks on õige aeg.»