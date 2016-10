Kolleegi mõrvata üritanud taksojuhi süüdimõistmine jõustus lõplikult

Riigikohus leidis, et Toivo süüküsimus on lahendatud veatult ning kassatsioon jääb selles osas tagajärjetuks. «Kohtud on järginud faktiliste asjaolude tuvastamisel kriminaalmenetlusõigust, samuti on kohtuotsused piisavalt põhjendatud ning kohtute siseveendumuse kujunemine Toivo süü tõendatuse osas on lugejale jälgitav ning loogiline. Kohtuotsustes esitatud järeldused põhinevad selgetel, ammendavatel ja vastuoludeta seisukohtadel,» märkis riigikohus.

Samas leidis riigikohus, et alam kohtuaset eksis, kui karistust määrates viitas Toivo varasemale karistatusele. «Registrist kustutatud karistusandmed ei saa olla aluseks isikule mõistetava karistuse individualiseerimisel eripreventiivses tähenduses, kuna see ei arvesta süüdistatava vahepealset õiguskuulekat käitumist. Iseäranis ilmne peaks see olema praegusel juhul, kus Toivo viimased kuriteokaristused pärinevad Eesti taasiseseisvumise eelsest ajast,» märkis riigikohus.

Siiski polnud see õiguslik rikkumine piisav, et oleks seadnud kahtluse alla Toivole määratud karistuse, mille riigikohus jättis jõusse.

Viru maakohus leidis mullu novembri lõpus, et 68-aastane Toivo on konkurendi mõrvakatse korraldamises süüdi ning tal tuleb selle eest kanda 16-aastane vangistus. Toivo kaitsja leidis aga apellatsioonkaebuses, et Toivo süü ei ole tõendatud ja ta tuleks õigeks mõista. Alternatiivselt palus kaitsja maakohtu otsuse osalist muutmist ning Toivole määratud karistuse kergendamist. Tänavu märtsi alguses jättis Tartu ringkonnakohus süüdimõistmise siiski muutmata. Seejärel pöördus Toivo kaitsja kassatsioonkaebusega riigikohtusse.

Kohtueelsel uurimisel kogutud andmetel tekkis taksojuhi ametit pidanud Toivol tüli oma 61-aastase konkurendi Stanislaviga ning mees otsustas Stanislavi mõrvata. Selleks valmistas Toivo oma Jõhvi kodus lõhkeseadeldise ning viis selle 2013. aasta 18. novembril Stanislavi kodu juurde. Ta kuhjas pommi peale prügi ning sättis asjad nii, et sodi eemaldamisel oleks plahvatanud ka pomm.

Järgmise päeva hommikul märkas prügihunnikut Stanislavi abikaasa, kes palus oma mehel sodi ära koristada. Viimane asuski hunnikut likvideerima, käivitades sellega ka lõhkeseadeldise. Tänu õnnelikule juhusele pommi põhilaeng siiski ei plahvatanud, küll aga sai Stanislav põletushaavu näole ja kätele pommist välja paiskunud süttinud gaasisegu tõttu.

Politsei asus lõhkekeha paigaldajat otsima ning jõudis möödunud aasta alguses Toivoni. Kohus võttis mehe tunamullu 28. jaanuaril vahi alla ning kohtueelse menetluse lõppedes sai ta süüdistuse mõrvakatses, plahvatuse tekitamises, samuti lõhkeaine ja pommi ebaseaduslikus käitlemises.