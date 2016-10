Esimesena Postimehelt oma kõrgest toetusnumbrist kuulnud Kaljulaid sõnas, et see on talle uudis, kuna ta polnud hommikul ajalehti veel lugenud, sest kohtus Läti presidendi Raimonds Vējonisega ja seejärel veetis aega «Leedu parlamendis».

«Ma olen selle üle väga õnnelik ja tänan Eesti inimesi,» avaldas Kaljulaid kõrge reitingu üle heameelt, tõdedes samas, et tegemist on alles ametiaja algusega ning nüüd tuleb usalduskrediiti õigustada.

Samas lisas ta, et toetuse tõstmine pole talle eesmärk omaette, vaid ta jätkab sellega, mida ametisse saades Eesti inimestele lubas ehk olla kohal seal, kus on keeruline, kus ohus on meie julgeolek ja vabadused ning kui nõrgematele liiga tehakse.

Esimese välisvisiidi sihtkohtade Soome ja Läti kohta ütles Kaljulaid, et tegemist on heade naabritega, kellega meid liidab sarnane nägemus olukorrast nii meie piirkonnas kui maailmas ja samasugused ootused-lootused. «Väga palju on sarnast, mille peale ehitada head koostööd.»

Järgmine nädal viib Kaljulaidi esimesele Eesti-sisesele visiidile Lääne- ja Ida-Virumaale. «See on kirev kant. Seal on palju erinevaid sotsiaalseid gruppe, palju toredaid inimesi, palju erinevaid arvamusi. See on väga ilus osa Eestimaast, kuhu alustuseks minna,» põhjendas Kaljulaid sihtkohavalikut.

President Kersti Kaljulaid sõitis eile presidendina oma esimesele välisvisiidile Soome ja sealt edasi Riiga. Leetu läheb Kaljulaid järgmisel nädalal.