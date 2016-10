TS Laevad juhatuse esimehe Kaido Padari sõnul on eesmärk puhastada Rukkirahu kanali umbes 60-65 meetri laiune laevatee kividest ja kanali keskele kogunenud pinnase vallist, mille tagajärjel muutub kanal 20-30 sentimeetrit sügavamaks kuni 5,3 meetrini.

Tööde tulemusena tekib võimalus suurematel laevadel sõita ka madalama veega Hiiumaa ja mandri vahel.

Tööde maksumus on kokku koos käibemaksuga 42 000 eurot ja neid teostab Meremõõdukeskus OÜ. Orienteeruv tööde lõpp teisipäeval, 25.oktoobril ja parvlaevaliiklust see ei takista.

Rukkirahu kanali süvendamine toimub koostöös Tallinna Sadama, Saarte Liinide, Hiiu maavalitsuse, Meremõõdukeskus OÜ, veeteede ameti ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga.

Praegu on Hiiumaa laevatee ehk Rukki kanali sügavus 5,1 meetrit, ettevõtja lubab lihvida laevatee paari päevaga vähemalt 5,3 meetri sügavuseks. Võimaluse korral üritab ta taastada sügavuse 5,4 meetrile. Tööde tegemise järel suudaksid laevad sõita mandri ja Hiiumaa vahelisel Rohuküla-Heltermaa liinil ka siis, kui veetase on langenud keskmiselt 80 sentimeetrit allapoole. Praegu jäävad laevad seisma, kui veetase on 60 sentimeetrit alanenud.

Meremõõdukeskus OÜ juhataja Peeter Ude ütles Postimehele, et laevatee on võimalik puhastada teehöövli sarnase metoodikaga. Praegu on parvlaevade sõukruvid kuhjanud laevatee keskele moreenivalli. Sisuliselt on tarvis lihvida vall paarkümmend sentimeetrit madalamaks ja tõsta paar suuremat kivi teelt eest.

Ettevõtja on valmis töödega alustama täna öösel, juhul kui riigiasutused selleks oma heakskiidu annavad. Merendusteemalistes internetifoorumites on sellise töö hinnana nimetatud 50 000 eurot, ettevõtja enda sõnul saab selle töö ära teha odavamalt, kuna laevatee olukord on arvatust parem.

Veeteede ameti andmetel süvendati Rohuküla-Heltermaa vahelist laevateed ehk Rukki kanalit viimati 2014. aastal. Tööd olid küll väikeses mahus, kuid need hõlmasid kogu kanalit ja siis süvendati kanali sügavus 5,4 meetri peale.

Enne seda toimusid laevateel süvendustööd 1998. aastal, kui kanali vähim sügavus kaevati 5 meetri peale.

Juba teist nädalat püsiv madal veetase on muutnud olukorra Rohuküla-Heltermaa liinil keeruliseks ning mitmed reisid on tulnud ära jätta. Prognoos lähipäeviks veetaseme olulist tõusu ei luba.