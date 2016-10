Täna õhtupoolikul teatas TS Laevad, et sai Meremõõdukeskusega kokkuleppele ning juba täna õhtul hakatakse Rukkirahu kanalit süvendama meetodil, mis võimaldab «lihvida» kanalit 20-30 sentimeetri võrra sügavamaks. Uurisime majandusministrilt veel enne seda otsust, kas ta näeb mõtet täiendaval põhjalikumal süvendamisel.

- Hiidlaste sõnul on see, mis praegu toimub, ikka täielik kriis kogu saare jaoks. Kuidas on riik neile appi tulnud?

Mind teeb veetaseme alanemine kindlasti murelikuks. See on täielik anomaalia – kui tavaliselt on see aastas mõne päeva olnud, siis nüüd juba mitmeid päevi või isegi nädalaid. Ja see teeb kahtlemata muret.

Ministeeriumis peame me praktiliselt iga päev pikki telefonikõnesid nii Tallinna Sadama kui hiidlastega ja tagasiside on olnud pidev. Näiteks eile suhtlesime Hiiu maavanemaga. Ta oli kokku kutsunud kriisikomisjoni ja sealt tuli hulk ettepanekuid, millest osa olid juba töös ja osa panime töösse.

Esimene ettepanek oligi Kõrgelaiu kasutuselevõtmine. Algul proovis TS Laevad vedu korraldada küll Harilaiu ja võimalusel ka Regulaga, kuid veetase on ikka väga madal. Selles mõttes on väga hea, et Tallinna Sadam sai SLKga kokkuleppele ja operatiivselt saadi Kõrgelaid töösse. Hea, et SLK tuli kohe panustama oma abiga. Miinus on kindlasti see, et need laevad, mis madala veega sõita saavad, on väiksed.

- Kas teie hinnangul tehti Kõrgelaiu otsus piisavalt operatiivselt?

Ma eeldan, et TS Laevad pidas neid arutelusid ka varem. Päris nii see ei käi, et minister nüüd helistab ja ütleb, et nii tehke. Tegemist on siiski iseseisva ettevõttega.

Pigem ma kiidaksin kõiki asjaosalisi, kes pingutavad, sest ma näen, et nad töötavad ööd läbi. Loomulikult, alati saab öelda, et on detaile, kus saaks olla parem, kuid ma näen, et nad on näost hallid ja pingutavad. Ühtegi laitvat sõna ei ütle ma kellegi suhtes.

Täna küsisin ma veelkord selle mõtte kohta, et parvlaev Hiiumaa hoopis Hiiumaa liinile viia. Kaido Padar ütles, et on vestelnud Hiiumaa kapteniga, kes omakorda ütles, et selle veetaseme juures on oht laeva vigastada. Seetõttu ei pea ta seda reaalseks. Seega on ka see võimalik variant läbi käidud.

Järgmisena pakkus Hiiu maavanem välja reiside suurendamise Sõru-Triigi liinil ja nädala lõpuni ongi seal rohkem reise. Kui madal veetase püsib, siis kindlasti tellime me reise juurde.

Eile ütlesin ma maavanemale, et kui tal on laevatee süvendamiseks ideid, siis meie otsime need vahendid. Sama on öeldud ka TS Laevadele ja minu teada Kaido Padar tegeleb sellega.

- Ehk siis teie hinnangul oleks süvendamine vajalik?

See ei ole minu otsustada. Mina ütlen, et me leiame selleks raha. Kui tavaliselt öeldakse, et raha ei ole, siis mina ütlen, et leian selle raha. Ehk siis, kui see vähegi aitab, tuleb seda minu meelest tehakse.

- Meremõõdukeskus OÜ pakkus Postimehes välja, et nemad saaksid teehöövli -sarnasel meetodil laevatee esmaspäevaks 20 sentimeetri võrra madalamaks lihvida.

Väga hea, väga hea. Neile tuleks kohe anda Kaido Padari number. Maavanemale ütlesin ma eile samuti, et kui neil on olemas keegi, palun andku kohe teada. Me otsime raha.

Ma ka ise aeg-ajalt helistan ja küsin, kas ideid on piisavalt. Minu meelest on kogu Eestimaa Euroopa mõistes natuke Hiiumaa, nii et ma elan sellele väga kaasa. Kui ka mereveetasemega on seis halb, ja seda ei saa me keegi ju kontrollida, siis sellegipoolest tuleks teha maksimum, et inimestel võimalikult vähe ebamugav oleks.

- Hiiumaal tegutsevad ettevõtjad on ikka päris hädas, et kuidas saab nii olla, et riigi suutmatus suretab ühes maakonnas majandustegevuse.

Paraku ei suuda keegi meist mereveetaset muuta. Mida me saame teha, seda me ka teeme ja kõik hiidlaste ettepanekud oleme me läbi töötanud.

- Aga kas te tunnistate, et Hiiumaa jaoks on see praegu tõsine kriis?

Minu jaoks on see kahtlemata murettegev. Kuid mereveetase on ikkagi anomaalselt madal.

- Kas selliste anomaaliate jaoks ei peaks olema mingisugune kriisikava?

Me teeme juba kõiki neid asju, mida Hiiu maavalitsuse kriisikomisjonis eile arutati. Kui kellelgi on veel ideid, siis palun andke teada ja küll saab tehtud.