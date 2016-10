Savisaare kaheksa etteheidet vastasleerile

On see hea või halb, selle üle võib vaielda kirglikult ja lõpmatuseni, aga ühes on Keskerakonna lihtliikmed, tavalised maapiirkondade inimesed, ühel meelel: üks ajastu nende partei jaoks saab läbi.

Saalis püsti tõusnud vene pensionär: on saabunud aeg anda partei teile, austatud Yana Toom

Keskerakondlasest eurosaadik Yana Toom kohtus täna oma valijatega rahvusraamatukogu suures saalis.

Vitsuti hinnangul võib Savisaar loobuda Toomi kasuks kandideerimast

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikme Toomas Vitsuti arvates võib Edgar Savisaar loobuda Yana Toomi kasuks kandideerimast erakonna esimehe kohale.

Suur ülevaade: Keskerakonna 12 aastat Ühtse Venemaaga

Koostöölepingu Venemaa võimuerakonnaga Ühtne Venemaa sõlmis Keskerakond 2004. aastal ning ei ole sellest seni taganenud. Toome ära valiku lepinguga seotud aruteludest ja vaidlustest 12 aasta jooksul.

Kadri Simson võimuvõitlusest Keskerakonnas: on selge, et Edgar Savisaar ei anna mitte kellelegi ise mitte midagi

Lisaks Edgar Savisaare personaalküsimuse arutamisele ütles Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson saates «Vahetund Postimehega», et ainult peaminister Taavi Rõivas välistab koalitsiooni Keskerakonnaga, sest teab, et tänane valitsus on ainuke, kus ta jätkab.

Mihhail Lotman: rinnetel muutustega – Kesk- ja Reformierakonna sisetülid ohustavad Eesti stabiilsust

Üldiselt ei meeldi mulle kommenteerida teiste erakondade siseasju, aga teravad arengud Kesk- ja Reformierakonnas ületavad nende erakondade siseasjade läve, kirjutab Mihhail Lotman (IRL) oma blogis.

Kolm varianti, mida võiks Savisaare tiib teha pärast Keskerakonnast irdumist

Laupäeval teatas riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Peeter Ernits, et ta pole kindel, kas Edgar Savisaar kandideerib järgmistel valimistel enda loodud erakonna nimekirjas. Postimees uuris, mis on alternatiivid.

Tarmo Pikner: milleks Keskerakonnale uus esimees, kui Ratase sõnul eri leere pole?

Jüri Ratasel on kombeks anda korduma kippuvatele küsimustele korduma kippuvaid vastuseid, lausudes, et keskerakond on ühtne ja eri leere pole. No mille pagana pärast siis keskparteilastele küll esimehe vahetust vaja on, kirjutab arvamusportaali kolumnist Tarmo Pikner.

Priit Toobal Savisaare süüdistustest: igaüks räägib seda, mida tahab rääkida

Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare laupäeval volikogu ees tehtud süüdistustele talle aastaid lojaalseks kaasvõitlejaks olnud peasekretärile, et see sai garantiikirju andes tema selja taga hakkama rumalusega, vastas Priit Toobal, et igaüks räägib seda, mida ta tahab rääkida.

Juhtkiri: põhimõttelised küsimused keskerakondlastele

Keskerakonna uuteks pealikeks pürgijatel tuleb teha selge veelahe ja öelda välja oma seisukohad mitte üksnes erakonna sisemise asjaajamise kohta, vaid ka mitmes väga põhimõttelises küsimuses. Alustades putinistidega flirtimisest ja lõpetades korruptsiooniga.

Ossinovski: Reformierakonna «uueks Edgariks» on tõusmas Siim Kallas

Koalitsiooni kuuluva Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimehe Jevgeni Ossinovski hinnangul tulevad järgmised kuus kuud valitsusele Reformierakonna ja Keskerakonna siseheitluste tõttu üsna turbulentsed.

Neeme Korv: mis saab Tallinnast?

Kui Edgar Savisaar sunnitakse tõepoolest Keskerakonna esimehe kohalt taanduma, tähendab see märgilist muutust. Meil pole enam riigikogus erakonda, mis sõltuks nii olulisel määral ühest inimesest; erakonda, mille esimees on ajakirjanikele kättesaadav üldjuhul vaid siis, kui tema saab kehtestab mängureeglid; erakonda, mis vastandaks end oma juhi kaudu Eesti riigile. Võimalus, et Eesti sisepoliitilised jõujooned muutuvad ning mõju ulatub ka Stenbocki majja, pole ammu olnud nii suur kui praegu.

Savisaar süüdistas garantiikirjades Toobalit

Keskerakonna liider Edgar Savisaar kinnitas laupäeval volikogu ees, et tema ei teadnud Priit Toobali antud garantiikirjadest Paavi Pettaile mitte midagi, ja süüdistas Toobalit, et see tema selja taga sellise rumalusega hakkama sai.

Ernits: Savisaar ei osale järgmistel valimistel Keskerakonna nimekirjas

Keskerakonna praeguse juhi Edgar Savisaare tuliseim toetaja, erakonna fraktsiooni liige Peeter Ernits kinnitas laupäeval pärast volikogu, et Savisaar ilmselt ei osale tuleva aasta kohalike omavalitsuste valimistel Keskerakonna nimekirjas, vaid teeb Tallinnas oma konkureeriva nimekirja.

Galerii: Keskerakonna volikogu uueks esimeheks sai Kersti Sarapuu

Tallinnas kogunes täna Keskerakonna volikogu, mis arutas poliitilist olukorda, erakonna garantiikirjaskandaali ja presidendivalimiste kampaaniat ning valis volikogu uueks esimeheks riigikogu liikme Kersti Sarapuu.

Savisaare katse kongressi asukohta muuta luhtus

Keskerakonna esimees Edgar Savisaar üritas laupäeval erakonna volikogu alguses oma poliitilise ettekande lõpus kohe hääletusele panna partei kongressi toomise Tallinna, kuid volikogu esimees Kalev Kallo hääletust siiski ei võimaldanud.