Ehkki täna ollakse alles arutelu alguses, ei saa välistada võimalust, et mõnda komandot võib oodata sulgemine ning uuele mudelile üle minnes muutub kogu süsteem poolprofessionaalseks. See tähendab, et päästjad ei istu kohapeal komandodes, kus väljakutseid on väga vähe.

Allpool on reastatud komandod selle alusel, kui palju maksab üks väljasõit konkreetes komandos. Seejuures on arvesse võetud komando kogukulud aastas (ka personali- ja tehnikakulud) ning jagatud see väljakutsete arvuga.