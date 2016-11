10 olulist uudist, mida võiksid teada

Top 100: suurettevõtete käibed ja kasumid kukuvad

Postimehe koostatud värskest Eesti suurima käibega ettevõtete edetabelist nähtub, et majanduses valitsenud stagnatsioon süveneb ning suurettevõtete käibed on hakanud kahanema. Postimees on jälginud Eesti saja suurema ettevõtte majandustulemusi alates 2012. aastast ning eelmisel aastal oli esimene kord, kui nende ettevõtete koondkäive märgatavalt langes.