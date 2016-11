Otsepilt ja blogi: Keskerakond saab endale uue esimehe

Kongressil konkureerivad esimehe kohale riigikogu liige Jüri Ratas ja eurosaadik Yana Toom. Võitu ennustatakse Ratasele, kelle on esimehe kandidaadiks seadnud suurem osa erakonna piirkondi. Valimistulemused peaksid erakonna hinnangul selguma õhtul vahemikus kella 19.15–19.35.

Jüri Ratas. / Erik Prozes

JÜRI RATAS (38)

Lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse ja Tartu Ülikooli õigusteaduse erialal.

Kuulub Keskerakonda alates 8. augustist 2000.

On riigikogu aseesimees alates 2007. aastast, varem on olnud aastatel 2003–2004 ja 2005 Tallinna abilinnapea ning linnapea aastatel 2005–2007.

Viimastel, mullu märtsis toimunud riigikogu valimistel sai Harju- ja Raplamaal 7932 häält, pälvides sellega isikumandaadi.

Vaata lähemalt, milliseid muudatusi soovib Ratas erakonnas ellu viia:

YANA TOOM (50)

Yana Toom. / Peeter Langovits

Lõpetanud Tartu Ülikooli vene keele ja kirjanduse erialal.

Kuulub Keskerakonda alates 16. märtsist 2009.

On Euroopa Parlamendi liige alates 2009. aastast, varem on olnud aastatel 2011–2014 riigikogu liige ja 2010–2011 Tallinna abilinnapea.

Mullustel riigikogu valimistel kogus Ida-Virumaal 11 574 häält, saades sellega isikumandaadi.

Vaata lähemalt, milliseid muudatusi soovib Toom erakonnas ellu viia:

Savisaar kongressile ei lähe, tema toetajad peavad kõne

Keskerakonna looja ja kauaaegne esimees Edgar Savisaar teatas eile, et ei kavatse poliitikast lahkuda, kuid ei kandideeri uuesti esimeheks ega osale ka Ratase sõprade kongressil, mille tulemus on tema sõnul ette määratud.

«Ma soovitan kõikidel, kelle jaoks Keskerakond on hinges sügaval ja kes peavad oluliseks meie maailmavaadet ning ei ole nõus seda peenrahaks vahetama, hääletada erakonna esimehe valimistel Yana Toomi poolt ja juhatuse hääletamisel nende poolt, kelle teened on suuremad kui opositsioonilisel kolmikul,» kirjutas Savisaar sotsiaalmeedias ja teatas, et palub Toomil pidada kongressil enda eest ka erakonna esimehe poliitilise ettekande.

Lisaks Ratasele ja Toomile on Keskerakonna esimeheks kandideerimiseks nõusoleku andnud veel kolm riigikogu liiget: Peeter Ernits, kelle seadis üles erakonna Tartumaa piirkond, Marika Tuus-Laul, kes lisati sama piirkonna kandidaadiks viimasel kandideerimispäeval, ning Heimar Lenk, kelle pakkusid välja keskerakondlased Urmi Reinde ja Mart Ummelas.

Tuus-Laul ja Lenk on korduvalt kinnitanud, et toetavad Savisaart ning kandideerivad vaid seetõttu, et saada kongressil kümmekond minutit kõneaega. «Eesmärk on sellele saalile ja avalikkusele rääkida, mis on Keskerakonnas toimunud ja kuidas seda tahetakse üle võtta mitte tasavägise valimisvõitlusega kongressi saalis, vaid delegaatide valikuga, mis on ebaõiglane ja ebaaus,» on Lenk Postimehele öelnud.

Ernits ei osanud reedel veel öelda, kuidas tema kongressil käitub. «Kui kolleegid Marika Tuus-Laul ja Heimar Lenk on öelnud, et nemad kandideerivad üksnes kõnepidamiseks, siis mina olen natuke teises olukorras,» ütles ta pärastlõunal ja lisas, et teeb lõpliku otsuse võib-olla alles laupäeva hommikul.

Keskerakonna erakorralisel kongressil valitakse erakonnale ka uus juhatus, aukohtu juht ja revisjonikomisjon. Juhatuse 14 kohale kandideerib 32 keskerakondlast, nende seas juhatuse praegused liikmed Jaak Aab, Taavi Aas, Enn Eesmaa, Olga Ivanova, Kalev Kallo, Jaanus Karilaid, Mihhail Korb, Siret Kotka, Mihhail Kõlvart, Aadu Must, Mailis Reps, Erki Savisaar, Kadri Simson ja Yana Toom. Senisest juhatusest ei kandideeri Savisaar ja Ratas ning noortekogu esimees Urmo Saareoja – esimees ja noortekogu juht nagu ka erakonna volikogu esimees ja riigikogu fraktsiooni juht kuuluvad juhatusse ametikoha järgi.

Lisaks kandideerivad juhatusse Peeter Ernits, Helmut Hallemaa, Maria Jufereva, Raimond Kaljulaid, Malle Kobin, Heimar Lenk, Oliver Liidemann, Värner Lootsmann, Kristjan Mark, Tõnis Mölder, Anneli Ott, Eevi Paasmäe, Meelis Pai, Märt Sults, Aleksandr Širokov, Elmar-Johannes Truu, Marika Tuus-Laul ja Eha Võrk.

Savisaarele lihtsustatakse auesimeheks saamist

Kongressil plaanitakse muuta ka Keskerakonna põhikirja. Muu hulgas soovitakse põhikirja viia muudatus, mis lihtsustaks Savisaare soovi korral tema auesimeheks nimetamist. Kui praegu saab auesimehe nimetada ainult kongressil, siis muudatuse kohaselt saab seda edaspidi teha tihemini koos käiv erakonna volikogu.

Samuti viiakse põhikirja äsjasest garantiikirjaskandaalist ajendatud muudatus, mille kohaselt ei või juhatuse liige ainuisikuliselt enam erakonnale kohustusi võtta. «Paneme piirangu, mis on sarnaselt olemas ka teistel erakondadel, et kohustuse võtmiseks peab olema kas juhatuse otsus või siis kolm juhatuse liiget peavad tegema seda üheskoos, neist üks peab olema esimees,» on Keskerakonna riigikogu fraktsiooni juht Kadri Simson Postimehele öelnud.

Uuele katsele minnakse ka eelmisel kongressil piisava häälteenamuseta vastu võetud ja seetõttu kinnitamata jäänud põhikirjamuudatused, mis muu hulgas suurendavad erakonna aseesimeeste arvu neljani ning näevad ette, et automaatselt arvatakse liikmed erakonnast välja vaid kahel juhul: kui liige on surnud või kui inimene on astunud mõnda teise erakonda. «Kõik muud juhud on juhatuses laual ja läbi räägitavad, see puudutab nii [kriminaal]karistust, kui me sellest teame, kui ka seda, kui inimene kohalikel või riigikogu valimistel ei toeta meie erakonda, vaid kandideerib mõnes teises nimekirjas,» ütles Simson.

Viimase kümmekonna aasta jooksul on Keskerakonna kongressil Edgar Savisaare vastu kandideerinud vaid Jüri Ratas ja Kadri Simson. Mullu novembri lõpus peetud viimasel kongressil edestas Savisaar partei senist aseesimeest ja riigikogu fraktsiooni juhti Kadri Simsonit häältega 541 : 486. 2011. aasta augustis kandideerinud Ratase poolt hääletas 643, Savisaart toetas aga 925 delegaati.

Vastaskandidaat oli Savisaarel tegelikult ka 2005. aastal, kuid siis võitis ta 89 häält saanud Harri Raudvere mäekõrguselt ehk 1008 häälega.

Seekordsele kongressile oodatakse 1085 delegaati. Neist üle poole peab olema kohal, et kongress oleks otsustusvõimeline.