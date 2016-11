«Arvan, et selle taga on Reformierakonna šokk, et nii nagu nemad on alati partneritega käitunud, võib käituda ka nendega. Nad ei usu endiselt seda, et reetmine ei ole Reformierakonna monopol. Nad ei usu seda, et partnerid ennetavad nende järjekordset reetmist,» ütles Simson Postimehele ning avaldas arvamust, et homse hääletuse järel läheb Rõivas ajalukku ühe vähemtoetatud peaministrina.

Küsimusele, kas Rõivas võib kaotada ka Reformierakonna esimehe koha, vastas Simson, et see on Reformierakonna otsustada. «Olles suhelnud reformierakondlastega, nad nendivad, et kaks ja pool aastat tagasi sai tehtud viga, valides sellele vastutavale ametile Taavi Rõivas, ja kui viga juba tunnistatakse, siis varsti hakatakse viga ka parandama,» leidis ta.

Küsimusele, kas peaministri otsus lahkumisega viivitada mõjutab ka uue valitsuse moodustamiseks peetavaid konsultatsioone, vastas Simson, et mitteametlikke konsultatsioone saab pidada sellest hoolimata ja kindlasti toimub vastavaid kohtumisi juba täna.

Kokkulepetele jõudmiseks tuleb Simsoni sõnul võtta nii palju aega, kui vaja. Lepet ennast ei soovi Keskerakond tema sõnul aga ülipikaks ja põhjalikuks kirjutada. Tema sõnul ei tohi leping olla kivistunud dokument, mis välistab reageerimise hiljem tekkinud probleemidele.

«Kui tekib uusi lahendust vajavaid probleeme, siis sõltumata sellest, mis on koalitsioonileppes kirjas, tuleb neid arutada, neile lahendusi leida. Seetõttu ei pea koalitsioonilepe olema 40-leheline parandame-tõhustame-arendame-uurime sõnastuses bulla, vaid sõnastama väljakutsed, mida kolm partnerit – või neli või viis – kõige tähtsamaks peavad, ja valmisoleku uutele tekkivatele väljakutsetele üheskoos vastu astuda,» ütles Simson.

Küsimusele, kas Keskerakonna 27-liikmeline fraktsioon jääb läbirääkimistel ühtseks, vastas Simson, et fraktsioon on viimase 24 tunni jooksul pidanud kolm koosolekut ja talle on jäänud küll mulje, et kõik fraktsiooni liikmed on positiivselt kaasatud ja valmis andma oma panust teemadega, mille eest Keskerakond valitsuses seisma peame. Tema sõnul pole senimaani signaale, mis annaksid põhjust arvata, et fraktsioon laguneks.

Reformierakonna esimees, peaminister Taavi Rõivas teatas täna pärast erakonna juhatuse koosolekut, et ei nõustu koalitsioonipartnerite Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu survel tagasi astuma ning laseb riigikogul eile menetlusse antud umbusaldusavaldust homme arutada ja hääletada. Enne arutelu tahab ta teha riigikogu ees poliitilise avalduse.