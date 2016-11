«See kõik on pisut arusaamatu, miks koalitsioonipartnerid selliseid liigutusi teevad,» kommenteeris Kallas, lisades, et eks lähipäevil selguvad täpsemad põhjused, vahendas ERRi uudisteportaal.

Seda, kas Taavi Rõivas peaks erakonnas vastutuse võtma ja ka esimehe kohalt tagasi astuma, on Kallase sõnul vara öelda.

Küsimusele, kas Reformierakonna liit Keskerakonnaga oleks mõeldav, vastas Kallas, et see ei oleks väärikas, kuna sel juhul tuleks neil hakata üle pakkuma seda, mida IRL ja sotsid on juba Keskerakonnale pakkunud.

Kallas ütles Rõivase otsust mitte tagasi astuda kommenteerides, et see oli õige otsus, kuna muidu oleks just Rõivas see, kes valitsuse laiali lööb, ehkki algatus valitsust lõhkuda tuli ikkagi IRL-i ja sotside poolt.

Reformierakonna esimees, peaminister Taavi Rõivas teatas täna pärast erakonna juhatuse koosolekut, et ei nõustu koalitsioonipartnerite Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu survel tagasi astuma ning laseb riigikogul eile menetlusse antud umbusaldusavaldust homme arutada ja hääletada.