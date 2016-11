Ratase sõnul saavad konsultatsioonid uue valitsuse moodustamiseks alata siis, kui on selge, mis saab praegusest peaministrist. «Kui valitsuspartnerid ütlevad, et valitsus on läbi ja usaldust ei ole, siis hea tava on see, et peaminister astub ise tagasi. Täna on peaminister soovinud seda, et tuleks umbusaldushääletus ja see homme ka aset leiab,» ütles ta ning lisas, et seega on olukord palju selgem homme pärastlõunal.

Ratas, kelle juhtimisel hakkavad konsultatsioonid toimuma, kinnitas, et kavatseb kohtuda kõigi erakondadega peale Reformierakonna ning lisaks soovib ta aruteludesse kaasata eksperte.

Ta ei välistanud kohtumist ka Reformierakonna esindajatega, et kuulata nende ideid, kuigi ütles, et praegu pole seda plaanis. «Selge on see, et täna viis erakonda näevad Eesti hetkel probleemset seisakukohta väga üheselt ja soovivad siit astuda järgmist sammu edasi. Reformierakond antud kontekstis näeb, et kõik on hetkel korras ja siin pole vaja muutusi teha,» märkis ta.

Ratase hinnangul peab kohtumiste tempo olema mõistlik ja õhkkond töine, mitte selline, kus otsuseid ei tule ega tule ja lihtsalt viidetakse aega. «Loodan, et vaakum ei kesta pikalt,» ütles ta.

Keskerakond on Ratase sõnul oma seisukohad ja plaanid juba päris põhjalikult läbi arutanud. «Üks suund, mis on oluline, on see, et Eesti välis- ja julgeolekupoliitikas me kindlasti kursimuutust ei tee,» kinnitas ta.

Sama kinnitas täna Keskerakonna juhatusse kuuluv Enn Eesmaa, kelle sõnul toetab partei jätkuvalt kahe protsendi eraldamist SKPst kaitsekulutustele ning peab endiselt oluliseks Eesti panust rahu tagamisse ja terrorismi ennetamisse koostöös NATO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega. «Kindlasti näeme vajadust senisest enam panustada ka siseturvalisuse kasvu,» ütles parlamendi väliskomisjoni aseesimees Keskerakonna teatel.

Tema sõnul toetab Keskerakond Eesti kuulumist Euroopa Liitu ning võtab väga tõsiselt Eesti Euroopa Liidu eesistumist 2017. aasta teises pooles. «Oleme alati seisnud Euroopa Liidu aluspõhimõtete eest nii välis- kui ka sisepoliitikas. Märksõnad nagu ühiskonna ühendamine, solidaarsus ja lähimusprintsiibi järgimine on alati olnud kõigi meie valimisprogrammide keskmes ning nii jääb ka tulevikus,» ütles Eesmaa.