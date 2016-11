Sibul kirjutas Facebookis, et Eesti vajab muutust mitte seepärast, et seni tehtu oleks vale, vaid seetõttu, et ümbritsev on muutunud, aga meie ei ole muutustega kohanenud. «Vajame arutelusid teemadel, mida pole kombeks olnud arutada. Arenguvisioonide pulkadeks lahtivõtmist ja uuesti kokkupanemist, uute eesmärkide seadmist,» ütles ta.

Tema sõnul toob väga erinevate maailmavaadetega partnerite diskussioon lauale väga erinevad seisukohad. «Kas nendest ka valitsuslepe moodustub, on küsimus, aga selge on, et Eesti tulevikule vaadatakse otsa värske pilguga ja see on hea,» märkis ta.

Sibula sõnul tekkis riigiparteistunud Reformierakonnaga lahkhelisid kohtades, kus need oleks pidanud olema teoreetiliselt võimatud. Uues koalitsioonis oleks selles osas tema hinnangul lihtsam, et teatakse, millised erimeelsused partneritel on.

Sibula sõnul pole koalitsioon siiski veel sündinud ja läbirääkimised tulevad väga rasked. Tema sõnul muudavad kokkuleppele jõudmise keeruliseks just IRLi seisukohad.

«Ja lõpuks miljoni dollari küsimus: kas valitsusliit Keskerakonnaga tekitab vastuolu IRLi väärtustega? Jah, kindlasti,» kirjutas Sibul.

Tema sõnul sai Jüri Ratas laupäevasel Keskerakonna kongressil väga suure usalduskrediidi, kuid see on keeruline protsess. «Keskerakond on lisaks Jüri Ratase erakonnale täna ikka veel ka Priit Kutserite, Yana Toomide ja Kalev Kallode erakond,» lisas IRLi poliitik.