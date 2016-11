Video: Ratase sõnul jätkab Eesti julgeoleku- ja välispoliitikas senist kurssi

Ratas ütles Postimehele, et nende kahe teema puhul leidsid Isamaa ja Res Publica Liit, Keskerakond ning sotsiaaldemokraadid ühise keele.

Keskpartei juhi sõnul peavad kolme erakonna läbirääkijad jätkuvalt oluliseks, et Eesti panustab riigikaitsesse kaks protsenti sisekogutoodangust. Samuti soovivad nad muuta julgeoleku- ja välispoliitika veelgi aktiivsemaks. «Peame oluliseks suurendada ja tugevdada meie võimekust näiteks välisteenistuses,» tõi Ratas välja.

Kuna läbirääkimised erakondade vahel alles algasid, on erakondadel aega veel 14 päeva ka teiste teemade läbiarutamiseks. «Järgnevatel päevadel võtame ette majanduse, maksupoliitika ja loomulikult ka riiklikud investeeringud.» Ratas annab endale aru, et siinkohal on osapooltel eriarvamused.

Mis puudutab haldusreformi, siis Ratase sõnul on Keskerakonnal kindel seisukoht: taastada kohalikel omavalitsustel tulumaksubaas, mis võeti neilt 2009. aastal ära. Samuti leidis ta, et omavalitsused peaksid saama koos rahastusega ka rohkem kohustusi.

Haldusreformi lahatakse läbirääkimiste laua taga alles järgmise nädala alguses.

Ratas märkis, et ta soovib konsultatsioonidesse kaasata ka Vabaerakonda ja Konservatiivset Rahvaerakonda. «Ma arvan, et viie erakonna koostöö, et tuua Eesti seisakust välja, on hoidmist väärt.»