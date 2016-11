Hanso: uus koalitsioon plaanib kulutada riigikaitsehangeteks kümneid miljoneid lisaraha

Hanso ütles Postimehele, et koalitsioonikõnelustel sündis täna kokkulepe, et riigikaitsele kulub miinimumstandardina kaks protsenti SKTst pluss liitlaste vastuvõtmisega seotud kulud.

«Leppisime ka kokku, et projektipõhiselt võime me kaitsekulutusi teatud võimelünkade pehmendamiseks kiirendatud korras ära rahastada. See võib puudutada näiteks teatud laskemoonahankeid, lahingtehnika hankeid või relvasüsteemide hankeid,» rääkis Hanso.

Ta märkis, et kõrgtehnoloogia on väga kallis ja jutt käib kümnetest miljonitest eurodest, kui mitte suurematest summadest, mis on kavas täiendavalt riigikaitsesse panustada. Hanso ei soostunud täna konkreetseid hankeid nimetama, kuhu täiendava raha suunata võiks.

«Ma ei saa ennast konkreetsete näidetega nurka maalida, me täidame kokkulepitu sisuga. Riigikaitses ei tule midagi odavalt,» lausus ta.

Hanso peab pidevalt lükkama ümber väiteid kremlimeelse valitsuse võimuletulekust Eestis

Kaitseministri sõnul on hakanud välismeedias kahetsusväärselt levima kuuldused, justkui oleks Eestis võimule tulemas kremlisõbralik valitsus ning need kuuldused on muutnud murelikuks ka välisriikide saadikud Eestis. Hanso toonitas, et sellised väited on täiesti valed.

«Eile olles ühel kohtumisel Kopenhaagenis pidin vastama välisajakirjanike küsimustele mõlemalt poolt Atlandi ookeani, et kas nüüd on toimunud mingisugune kremlimeelne pööre. Ma kinnitasin neile, et see on jaburdus. Selline spinn ei tule kindlasti kasuks,» lausus Hanso.

Kaitseministri sõnul on ta täna sel teemal vestelnud juba oma Suurbritannia, Taani, Soome, Rootsi, Läti ja Leedu kolleegiga, et Eesti põhimõtetes ei ole midagi muutunud.

Hansol on samal teemal ees ootamas veel mitmeid kohtumisi. Järgmise nädala lõpus kohtub Hanso Ameerika Ühendriikide asekaitseministriga, Suurbritannia, Prantsuse ja Kanada kaitseministriga.

«Ma tahan neile, kui headele liitlastele toonitada, et Eesti riigi julgeoleku-, välis- ja kaitsepoliitikas ei muutu midagi ja me jätkame kindlalt samal kursil,» rääkis Hanso.