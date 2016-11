Keskfraktsioon kinnitas suursaadikutele senise välis- ja julgeolekupoliitika jätkumist

Keskerakondlased rääkisid kokku 30 diplomaadiga kohtudes, et Keskerakonna tõus valitsusse ei tähenda Venemaa mõjusfääri langemist.

«Välisesindustes ning -meedias on käidud hirmutamas väidetega, et Keskerakond kavatseb muuta Eesti välispoliitilist suunda, kuid see ei vasta tõele. Kõik, kes loevad eilsetel valitsuskõnelustel kokku lepitud välis- ja julgeolekupoliitika ning riigikaitse põhimõtteid, saavad sellest aru,» rääkis Keskfraktsiooni esimees Kadri Simson.

Ta avaldas lootust, et adekvaatne info informatsioon jõuab saatkondade kaudu Eesti liitlasteni ning välismeediasse.

Simsoni sõnul peavad kõik Eesti poliitilised jõud tõsiselt mõtlema, milliseid sõnumeid välispartneritele saata soovitakse, sest ebaõiged väited kahjustavad tõsiselt Eesti mainet.

«Eesti huvides on julgeoleku, stabiilsuse ja heanaaberlike suhete arendamine kogu meie regioonis. Keskerakond seisab nende väärtuste eest. Pean vastutustundetuks seda, kui keegi endisest valitsusliidust läheb välisajakirjanike juurde rääkima, et Keskerakond toob Eesti välispoliitikasse negatiivse nihke. On aeg kibestumisest üle saada ning edasi minna,» ütles Simson.